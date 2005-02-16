پراگ پست: شوراي امنيت از عنان خواست مرگ رفيق حريري را بررسي كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه پراگ پست، شوراي امنيت سازمان ملل از كوفي عنان دبير كل اين سازمان خواست تا فورا مسئله كشته شدن رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان را بررسي نمايد.

ريچاردگرنل سخنگوي هيئت آمريكا درسازمان ملل نيزدر اين زمينه اعلام كرد: آمريكا نيز به شدت تمايل دارد كه عنان اين موضوع را به طور دقيق مورد بررسي قرار دهد. دولت بوش از سوراي امنيت خواست تا با كمك كشورهاي عضو اين شورا تدابيري را بر ضد افرادي كه در كشته شدن رفيق حريري دست داشتند، در نظر گيرد.

شوراي امنيت در بيانيه اي كه در جلسه عمومي قرائت شد، از عنان خواست كه درباره اين موضوع فورا به طور دقيق و با جزييات كامل گزارش دهد.

آن پترسون معاون سفير آمريكا در سازمان ملل ضمن تاييد اين موضوع، اعلام كرد كه آمريكا تمايل دارد سوريه نيروهاي خود را از لبنان خارج كند و اين موضوع به زودي از سوي عنان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اصلي ترين پيش نويس اين پيشنهاد از سوي فرانسه تنظيم شده است كه از نزديك با آمريكا در اين زمينه همكاري دارد.

در بخش ديگري از بيانيه شوراي امنيت آمده است كه اين شوار اجراي همه قطع نامه هايي را كه در اين زمنيه صادر شود، تضمين مي كند.

ژان مارك دو سابليه سفير فرانسه در سازمان ملل هم اعلام كرد: فرانسه خواهان آن است كه تمام قضيه را به طور دقيق بداند و مقصر را شناسايي كند و برخورد لازم را داشته باشد.