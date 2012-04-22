اوباما با شعار "عدالت" وارد انتخاب می شود/ قمار آقای تغییر با مردم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، "امید و تغییر" دو شعار اصلی باراک اوباما درانتخابات سال 2008 بودند اما بعد از گذشت نزدیک به چهار سال این شعارها جای خود را به عبارت دیگری داده اند و رئیس جمهور آمریکا تلاش می کند تا برای تکرار موفقیت خود از شعار عدالت استفاده کند.

اوباما اخیرا طرح جدیدی را برای اصلاح ساختار مالیاتی آمریکا به کنگره ارائه کرده و این در حالی است که 40 درصد از درآمد مالیاتی آمریکا از یک درصد ثروتمند این کشور کسب می شود و اوباما اعلام کرده که مبنای طرح جدید مالیاتی این کشور بر اساس عدالت است.

بر اساس طرح جدید اوباما درآمد مالیاتی آمریکا 30 درصد رشد خواهد داشت و خانواده های پردرآمد به نسبت مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد اما این طرح در رای گیری سنا شکست خورد و به همین دلیل نمی توان به موفقیت آن در کنگره امید داشت.

کمیته انتخابات اوباما برای آنکه در رقابت با "میت رامنی" موفق شود، تمرکز خود را بر روی شکاف طبقاتی موجود میان قشرهای مختلف جامعه آمریکا گذاشته و تلاش می کند تا با مطرح کردن مواردی چون عدالت و مالیات ثروتمندان، آرای اوباما در انتخابات ماه نوامبر را افزایش دهد.

بر اساس اعلام موسسه نظرسنجی گالوپ، در انتخابات سال جاری آمریکا رای دهندگان مستقل که گرایشی به هیچ یک از احزاب دموکرات و جمهوریخواه ندارند حرف اصلی در تعیین فرد پیروز خواهند زیرا بر اساس آخرین آمار موجود 40 درصد از شرکت کنندگان در انتخابات پیش رو را افراد مستقل تشکیل می دهند.

اما با وجود تلاش های شخص اوباما و کمیته انتخاباتی وی، رای دهندگان مستقل از لحاظ ایدوئولوژیکی تمابل بیشتری به رامنی دارند و موضوعاتی چون اختلافات طبقاتی موجود در آمریکا جذابیت چندانی برای آنها ندارد.

بر اساس اعلام موسسه گالوپ، افراد مستقل در امریکا اینطور عقیده دارند که عدالت در ایالات متحده در حال حاضر وجود دارد اما با این وجود بحث مربوط به مالیات ها را با جدیدت دنبال می کنند و زمانی که از آنها سوال می شود برای داشتن یک اقتصاد قوی چه چیزی مورد نیاز است در پاسخ می گویند : فرصت های اقتصادی بیشتر که با کار زیاد وسخت فراهم شود.

ساندی تلگراف در پایان می نویسد : در حالیکه اقتصاد امریکا از سال 2008 تا کنون در حال بازسازی خود بوده، کاهش شاخص سهام شرکت های مختلف در بورس وال استریت، و تظاهرات جنبش تسخیر که بر علیه یک درصد بالای جامعه آمریکا آغاز شده ، کمیته انتخاباتی اوباما با انتخاب شعار "عدالت" نوعی قمار را برای پیروزی در انتخابات آغاز کرده است.