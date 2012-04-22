بانوان هندبالیست قم در نیمه نهایی حریف فولاد خوزستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امسال مسابقات لیگ دسته دوم هندبال بانوان باشگاه های کشور پیش از آغاز لیگ های دسته اول و برتر برگزار می شود و در آن هفت تیم مدعی برای کسب دو سهمیه صعود به لیگ برتر با یکدیگر به رقابت می پردازند.



هفت تیم حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم هندبال بانوان باشگاه های کشور در دو گروه سه و چهار تیمی بازی های خود را در مرحله مقدماتی به صورت دوره ای برگزار کردند تا در نهایت چهار تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کنند.



صعود نمایندگان قم، خوزستان، فارس و بوشهر به نیمه نهایی



بازی های مرحله مقدماتی در روز پایانی خود در حالی پیگیری شد که تیم های هندبال بانوان فولاد خوزستان و شهید چمران لارستان همچنان روی نوار پیروزی گام برداشته و در کنار تیم بانوان تشک وگال قم از مدعیان صعود به لیگ دسته اول هستند.



در ادامه نخستین دوره رقاب تهای لیگ برتر دسته دوم هندبال بانوان کشور که در لارشهر استان فارس در حال برگزاری است، تیم های هندبال بانوان فولاد خوزستان و شهید چمران لارستان مقابل حریفان خود به برتری دست پیدا کردند تیم بانوان تشک وگال قم مقابل حریف خود متوقف شد.



بانوان هندبالیست تیم تشک وگال قم در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی برابر تیم بانوان چهار محال و بختیاری به میدان رفتند و توانستند با کسب یک امتیاز حاصل از تساوی 22 بر 22 مقابل حریف خود جواز صعود را کسب کردند.



این در حالی است که بانوان هندبالیست تیم تشک وگال قم در نخستین بازی خود در مرحله گروهی برابر تیم هندبال بانوان هیئت اراک به برتری دست یافته و در دومین مسابقه خود مقابل نماینده استان میزبان تن به شکست داده بود.



جدال قم با خوزستان و بوشهر با فارس برای صعود به لیگ دسته اول هندبال



بر این اساس برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به نتایج بدست آمده در پایان بازی های مرحله گروهی، امروز در مرحله نیمه نهایی شهید چمران لارستان به مصاف هیئت بوشهر خواهد رفت و در دیگر دیدار تشک وگال قم تیم فولاد خوزستان را پیش رو خواهد داشت.



در روزهای دوم و سوم دیدارهای مرحله مقدماتی نتایج جالب توجهی رقم خورد و طی آن تیم هندبال بانوان چهارمحال وبختیاری با حساب 11 بر 10 مغلوب هیئت مرکزی شد و تیم بانوان هیئت بوشهر با حساب 24 بر 16 از سد هیئت کرمانشاه گذشت.



همچنین تیم هندبال بانوان فولاد خوزستان در دیداری حساس برای کسب جواز صعود موفق به شکست 26 بر 15 تیم هندبال بانوان هیئت کرمانشاه شد و تیم شهید چمران لارستان در دیداری پر گل با نتیجه 22 بر 12 مقابل تیم هیئت مرکزی صاحب برتری شد.

