کشف 300 کیلوگرم مواد مخدر در فارس/ دستگیری 36 سارق سیم برق در فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی فارس از انهدام چهار باند قاچاق مواد مخدر و کشف حدود 300 کیلوگرم تریاک طی هفته گذشته در این استان خبر داد.

سرهنگ محمد اسماعیل مصری توضیح داد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان عمده مواد مخدر و سوداگران مرگ و جلوگیری از ورود، ترانزیت و توزیع محموله های مواد مخدر، چهار باند قاچاق مواد در استان فارس شناسایی و منهدم شدند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستانهای شیراز، خرمبید، داراب و لارستان در هفته گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی ضمن شناسایی و انهدام این باندها موفق شدند مقدار 300 کیلوگرم تریاک کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی فارس تصریح کرد: در این رابطه 18 نفر قاچاقچی، حاملان و توزیع کنندگان حرفه ای مواد مخدر دستگیر و تعداد هفت دستگاه خودرو متعلق به آنان توقیف شد.

دستگیری36 نفر سارق سیم برق در فیروزآباد

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از دستگیری 36 سارق سیم برق از سال گذشته تاکنون در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی نیکنام اظهار داشت: در سال 90 تعداد 28 نفر و در فروردین امسال تعداد هشت نفر سارق سیم برق در فیروزآباد دستگیر و مقادیر قابل توجهی سیم برق و تجهیزات سرقت سیم برق از آنها کشف و بر اساس حکم قضایی روانه زندان شده اند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک و قطعی برق به خصوص هنگام شب به آن حساس شده و موضوع را پیگیری و مراتب را به اداره برق و مرکز فوریتهای پلیس 110 اطلاع دهند.