محسن حکیممعانی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مسئولیت تکنفره آقای نویسنده» نام مجموعه داستان جدیدم است که حاوی 14 داستان کوتاه است و توسط نشر افق، برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد ارسال شده است. داستانهای این کتاب از نظر موضوعی بسیار متفاوتاند و نمیتوان آن را مجموعهای یک دست دانست.
وی افزود: هم موضوعات و هم ساختار داستانها از یکدیگر فاصله دارند و به عبارتی، همه نوع داستانی را میتوان در این کتاب پیدا کرد. شاید بتوان این مجموعه را مانند «ارواح مرطوب جنگی» مجموعه داستان قبلیام دانست. داستانها از نظر زمان نوشتن هم، زیاد به یکدیگر نزدیک نیستند و برخی خیلی متقدم و برخی دیگر خیلی متاخر نوشته شدهاند. مثلا بعضی از داستانها را حدود 12 سال پیش نوشتهام ولی گروه دیگری از داستانها چند ماه پیش از تحویل کتاب به ناشر نوشته شدند.
این نویسنده در ادامه گفت: همانطور که اشاره کردم داستانها یکدست نیستند و لزوما همگی در یک ژانر نمیگنجند. برخی از داستانها روانشناسانه، برخی اجتماعی، برخی دارای رگههای سیاسی و برخی دیگر سمت و سوی ژانری متفاوتی دارند. «مسئولیت تکنفره آقای نویسنده» هم که عنوان آن بر روی مجموعه است، نام یکی از داستانهای کتاب است.
حکیم معانی گفت: این کتاب در حال حاضر چند ماه است که به ارشاد رفته و در انتظار گرفتن مجوز چاپ به سر میبرد.
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