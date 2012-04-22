شهرک خرما در بم راه اندازی می شود

حسین شایق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرک خرما در بم به زودی راه اندازی شده و باعث اشتغالزایی برای مردم این خطه می شود.

شایق بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه مصرف خرما تاکید کرد و ادامه داد: این فرهنگ سازی باید از سطح مدارس، خانواده ها و مساجد آغاز شود تا تاثیر گذار باشد.

وی با بیان اینکه بازار مصرف خرما به خصوص در مصارف صنعتی، روز به روز در حال گسترش است ادامه داد: از خرمای درجه دو و سه محصولات متنوعی از قبیل بستنی خرما، رب، مربا، سس، حلوا، سرکه، بیسکویت و کلوچه و از لیف خرما برای تهیه کاغذ، مقوا و نئوپان استفاده می شود.

این مسئول همچنین از قرار گرفتن خرما در بورس درآینده ای نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به اینکه 30 درصد صادرات خشکبار کشورمان را خرما تشکیل می دهد تشکیل بورس خرما کمبودهای بازار سنتی را کاهش می دهد.