موج گرانی به یزد رسید/ شیر و گوشت گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مواد لبنی، پودر شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ از جمله کالاهای مصرفی هستند که قیمت آنها به صورت جهشی افزایش یافته است.

موج جدید افزایش قیمت برخی از کالاها در بازار به صورت رسمی و غیررسمی، از نخستین روزهای سال جدید به وضوح مشاهده می ‌شود و البته برخی از این افزایش قیمت‌ ها، گرانی و برخی دیگر گران فروشی بوده است.

شاید هم افزایش قیمت در ماه ‌های پایانی و اوایل هر سال به سریالی تکراری و عادی در کشور تبدیل شده باشد و گوش مردم به شنیدن کلماتی مانند گرانی و تورم و افزایش قیمت ها عادت کرده باشد.

محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش متوسط 18 درصدی قیمت روغن خبر داده و اعلام کرده که این افزایش در برخی از انواع روغن نباتی به 19.5 درصد برای مصرف ‌کنندگان هم رسیده است.

این درحالی است که قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی به صورت رسمی، مجوزی از سوی دولت برای افزایش نداشته است و تولیدکنندگان و فروشندگان، حق افزایش قیمت را ندارند در حالی که بررسی‌ های میدانی حکایت از آن دارد که قیمت شیر و فرآورده ‌های لبنی با افزایش مواجه بوده است.

در همین حال مقام‌‌ های صنفی از پر بودن و رو به فساد رفتن کالاهای غذایی در انبارها و اختلاف فاحش قیمت در کارخانه با مغازه سخن می‌گویند.

گوشت گوسفندی کیلویی 25 هزار تومان

تحقیقات میدانی خبرنگار ما حاکی از افزایش ناگهانی و جهشی گوشت قرمز به 25 هزار تومان است این در حالی است که در ماه های پایانی سال گذشته؛ دولت با واردات 100 هزار تن گوشت برزیلی خبرهایی را نسبت به کاهش قیمت گوشت اعلام کرده بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در این باره به خبرنگار مهر گفت: قیمت گوشت قرمز از شب عید تاکنون شش تا هفت درصد گران شده است.

سعید سطانی در خصوص دلیل گرانی گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: همواره عده ای فرصت طلب از خلاء های موجود بین تولیدکننده و مصرف کننده سوء استفاده می کنند و قیمتها را به نفع خود بالا می برند.

وی افزایش نرخ نهاده ها و نرخ ارز را از دیگر عوامل تاثیرگذار در گرانی گوشت قرمز توصیف کرد.

سلطانی مهمترین عامل در این رابطه را عدم نظارت دولت عنوان کرد و افزود: در گذشته دولت بر قیمتها نظارت داشت و از رشد بی رویه قیمتها جلوگیری می کرد اما در حال حاضر به بهانه واگذاری وظایف به بخش خصوصی بر قیمتها نظارت نمی کند.

وی با بیان اینکه شرایط هم اکنون به گونه ای است که حتی همه امور به بخش خصوصی واگذار نشده است، گفت: بارها اعلام کرده ایم که حاضریم این مسئولیت را برعهده بگیریم اما به شرط اینکه برای همه موارد از جمله "تنظیم بازارداخلی، واردات و صادرات" خودمان برنامه ریزی کنیم.

سلطانی با بیان اینکه هم اکنون 100 میلیون واحد دامی در کشور داریم، گفت: با توجه به مصرف سرانه گوشت قرمز که امسال به ازای هر نفر 13 کیلوگرم است، به راحتی می توانیم در سال جاری یک میلیون و 30 هزار تن گوشت قرمز تولید کنیم، ضمن اینکه در صورت مهیا بودن شرایط ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و 200 هزار تن گوشت قرمز هم داریم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با اشاره به اینکه سال گذشته 100 هزار تن واردات گوشت قرمز به کشور داشتیم، گفت: این در حالی است که قیمت گوشت قرمز در داخل کشور در حدود 20 درصد و قیمت گوشت برزیلی (وارداتی) در حدود 112 درصد در داخل کشور در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی، در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" باید مسئولان بیش از پیش از بخشهای مختلف تولیدی کشور حمایت کنند تا در عرصه تولید گوشت قرمز هم به خودکفایی کامل رسیده و از واردات آن بی نیاز شویم.

تشدید نظارت بر بازار و کنترل قیمتها

این همه در حالی است که معاون اول رئیس جمهور از تشدید نظارت‌ ها و مدیریت بر وضعیت بازار در سال جدید خبر داده بود و اعلام کرده بود: در جلسه کارگروه کنترل بازار مقرر شد که از نوسانات احتمالی و عدم تعادل قیمتها جلوگیری شود.

محمدرضا رحیمی در این باره افزود: در این جلسه ضمن بررسی قیمت کالاها در سال جدید ، تمهیداتی برای مدیریت قیمتها پیش بینی شد.

داستان دنباله دار افزایش قیمت ها در روزهای اخیر مشکلات بسیاری را دامن زده است.

برخی از مردم از افزایش قیمت برخی مواد لبنی خبر می‌ دهند حتی شیر یک لیتری در بسته ‌بندی کیسه‌ ای در شهر یزد به قیمت هزار تومان نیز به فروش رسیده است.

به گفته یک شهروند یزدی طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ از سه هزار تومان به پنج هزار تومان و هر پاکت شیر یارانه ای از 800 تومان به هزار تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: وقتی نسبت به قیمت گران یک کالای مصرفی اعتراض می کنیم فروشندگان با برخوردی توهین آمیز می گویند: "هر کاری دلت می خواهد بکن" و این یعنی نظارت و برخوردی وجود ندارد.

وی با گلایه از اینکه هر سال وعده هایی مبنی بر کنترل گرانی به گوش می رسد به اظهارات رئیس جمهور اشاره کرد که از مردم خواسته بود؛ "هرجا نشانی از بی عدالتی دیدید، چنان فریاد بزنید که من بشنوم" اظهار کرد: امیدواریم رئیس جمهور مردم دوست کشورمان اقدامی را نسبت به افزایش خودسرانه قیمتها خواهند داشت.

البته روشن است که بخشی از این افزایش قیمت ها باید انجام شود تا تولید داخلی و اشتغال ملی بتواند به کار خود ادامه دهد اما بخشی از این افزایش قیمت ها طبیعی نیست و حاصل جو روانی بازار است و عده ای با احتکار یا توزیع نامناسب یا سوء استفاده از بازار فعلی، قیمت ها را افزایش داده اند و مسئولان نهادهای قیمت گذاری باید فکری برای مقابله با این بخش از بازار داشته باشند.

گلایه های ائمه جمعه و روحانیون از گرانی

نخستین گلایه روحانیون از موج گرانی ها را آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرد.

بعد از برگزاری انتخابات شکوهمند مجلس نهم آیت الله مکارم شیرازی به موج گرانی ها انتقاد کرد و با بیان این که تورم و گرانی در جامعه غوغا می‌ کند گفت: تشکر لفظی از مردم کافی نیست، مسئولان باید برای مشکلات چاره ای کنند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: مسئولان نباید ساده از کنار معضل گرانی و تورم بگذرند، باید فکری کنند تا مشکلات مردم کم شود.

با شروع سال جدید و افزایش جهشی قیمت ها این بار ائمه جمعه زبان به انتقاد از موج گرانی گشودند به گونه ای که حتی در کوچکترین شهرها و روستا ها نیز در تریبون نمازجمعه نسبت به این مسئله اعتراض شد.

امام جمعه قم با انتقاد از گرانی افسار گسیخته در کشور گفت: مردم و مراجع عظام تقلید از این گرانی‌ ها نگران هستند.

حجت ‌الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌ های این هفته نماز جمعه قم اظهار داشت: پدیده گرانی به طور افسارگسیخته خودش را نشان می‌ دهد و گرانی‌ های اخیر موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم شده است.

اردبیل نیز شاهد انتقاد به گرانی از تریبون نماز جمعه بود و خطیب نماز جمعه اردبیل هم یکی دیگر از خطیبانی بود که به موضوع گرانی اشاره کرد و کنترل قیمت مایحتاج مردم را کاری ساده عنوان کرد که متاسفانه مسئولان از انجام آن ناتوانند.

حجت ‌الاسلام سیدحسن عاملی با انتقاد از گرانی ‌های اخیر به ویژه در تأمین مایحتاج مردم عنوان کرد: این کار سختی نیست که مسئولان ما چند قلم کالای اساسی و مایحتاج مردم را نتوانند، کنترل کنند و روز به روز با افزایش قیمت آنها مردم در نگرانی و مضیقه افتاده‌ اند.

وی خطاب به مدیران اضافه کرد: مدیری که حقوق میلیونی دریافت می‌ کند، هرگز نمی‌ تواند درد کارمندی که با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان زندگی خود را تنظیم می ‌کند، بفهمد و آن را درک کند.

در همین زمینه امام جمعه طبس هم به گرانی‌ های این روزها و عدم کنترل موج گرانی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: گران شدن مداوم قیمت کالاها موجب نارضایتی مردم شده است و متأسفانه اقدامات دولت هم در این زمینه کافی نیست.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم مهاجریان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه طبس با اشاره به گرانی‌ های اخیر و نیز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در آینده نزدیک، اظهار داشت: گرانی‌ های نگران‌ کننده اخیر صدای مردم را درآورده است که البته دشمنان نیز با دست داشتن در این زمینه، می‌ خواهند به واسطه این گرانی ‌ها مردم را ناراضی کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت هم برای کنترل قیمت‌ها اقداماتی انجام داده است، کارهای انجام شده را ناکافی دانست و تصریح کرد: با توجه به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در آینده نزدیک که موجب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها خواهد شد، باید دولت با برنامه‌ ریزی بهتر و موثرتر و افزایش نظارت‌های خود، قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گرانی‌ها را کنترل کند.