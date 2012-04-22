برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز در سواحل مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نادری پیش از ظهر یکشنبه در نشست سالم سازی طرح دریا اظهار داشت: باید هر چه سریع تر جلوی ساخت و ساز غیر مجاز گرفته و با افرادی که اقدام به این امر می‌کنند برخورد قانونی شود.



وی افزود: امسال مرکزیت طرحهای سالم سازی دریا در مازندران به سه شهرستان ساری، بابلسر و چالوس محول شده است.



فرماندار بابلسر تاکید کرد: مازندران این سه شهرستان را به عنوان رئیس منطقه ای اعلام کرده و با این ابلاغ برای این سه شهرستان شرح وظایف و اختیاراتی در نظر گرفته است.



نادری اظهار داشت: غرب مازندران که شهرستان‌های رامسر، تنکابن، عباس آباد، چالوس و نوشهر را در بر می گیرد با محوریت شهرستان چالوس و مناطق مرکزی همچون شهرستان‌های نور، محمودآباد، فریدونکنار و بابلسر با مرکزیت بابلسر و مناطق شرق که شامل شهرستانهای جویبار، ساری، میاندرود، نکا، بهشهر و گلوگاه بوده با محوریت شهرستان ساری شاهد اجرای طرح حای سالم سازی دریا خواهند بود.



وی افزود: این نشست ها به منظور شناسایی نقاط ضعف طرح های سالم سازی بوده و مدیران باید تلاش بیشتری در اجرای هر چه بهتر شدن این طرح داشته باشند.





