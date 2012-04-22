فهرست "کدفروشان" به دادستانی رفت/جرایم سنگین در انتظار متخلفان

حسین وکیلی در گفتگو با مهر در مورد آگهی فروش کدهای اقتصادی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع آگهی های کدفروشی را با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارشاد پیگیری می کند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه طبق مقررات معامله با کد اقتصادی دیگران ممنوع است، افزود: در عین حال، آگهی کردن کد اقتصادی برای استفاده دیگران هم مشکل قانونی دارد.



وی با بیان اینکه مبانی و مسائل قانونی کدفروشی را با قوه قضائیه مطرح کرده ایم و با هماهنگی وزارت ارشاد جلوی آگهی‌های کدفروشان را می گیریم، تصریح کرد: بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جرایم سنگینی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است.



وکیلی ادامه داد: بر اساس همین ماده، جریمه 10 درصدی برای کدفروشان و افرادی که از کد دیگران استفاده می کنند، بر اساس مبلغ معامله در نظر گرفته شده است، همچنین جریمه یک درصدی برای افرادی که فهرست ارائه نمی دهند یا به مقررات تمکین نمی کنند، اعمال می شود.



این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه این افراد مشمول پرداخت مالیات متعلقه و جریمه هستند، از شناسایی از این کدفروشان خبر داد و گفت: دیگر به کدفروشان امکانات مالیاتی از نظر بخشودگی و غیره ارائه نمی شود.



وکیلی خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی کدفروشان را مجبور به معرفی طرفهای معامله براساس وکالتنامه هایی که در این گونه موارد تنظیم می شود، می کند.



معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ابطال کارت اقتصادی، غیر قابل استفاده شدن و بی اعتباری شماره کارت اقتصادی این افراد خبر داد و تصریح کرد: در سری‌های جدید کدهای اقتصادی که از امسال ارائه خواهد شد، امکان سوء استفاده از بین خواهد رفت.



وی گفت: کدهای اقتصادی قبلی به طور کلی باطل خواهد شد و کدهای اقتصادی جدید در سال جاری صادر می شود. وکیلی عنوان کرد: قوه قضائیه از سازمان مالیاتی مصادیق کدفروشی‌ها را درخواست کرده و لیستی از کدفروش ها به دادستانی کل کشور اعلام شده است.



وی همچنین در مورد آگهی" گواهی ارزش افزوده با قیمت استثنایی" عنوان کرد: این افراد شناسایی و لیست شان تهیه شده است و طی بخشنامه هایی به ادارات مالیاتی با این گونه متخلفین برخورد صورت می گیرد.

به گزارش مهر، برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و به نوعی کسب درآمد کرده و شغل‌های کاذبی را بدون نظارت ایجاد کرده‌اند.