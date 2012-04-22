احمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه زلزله "شهمیرزاد سمنان" را لرزاند، افزود: این زمین لرزه ساعت 11 و هشت دقیقه و 57 ثانیه صبح امروز به وقوع پیوست.

وی تصریح کرد: به محض وقوع زلزله اکیپ های امداد و نجات و زیر بنایی جهت بررسی خسارات احتمالی به محل اعزام شدند که تاکنون هیچ اعلام خسارتی از آنها گزارش نشده است.

طاهری اضافه کرد: اما پیش بینی می شود با توجه به بارندگی های چند روز اخیر و سازه های منازل آن منطقه که بیشتر از گل و خشت است، احتمال خسارت وجود داشته باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان در پایان اظهار داشت: در حال حاضر موسسه زلزله نگاری سمنان در حال پالایش موارد پس لرزه هستند تا در صورت نیاز برای جلوگیری از خسارات احتمالی در رخ دادن زلزله استفاده شود.