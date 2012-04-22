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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

زلزله "شهمیرزاد سمنان" را لرزاند

زلزله "شهمیرزاد سمنان" را لرزاند

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: زمین لرزه ای به بزرگی چهار و یک دهم ریشتر صبح امروز منطقه خطیر کوه شهمیرزاد در شمال شهرستان مهدیشهر را لرزاند.

احمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه زلزله "شهمیرزاد سمنان" را لرزاند، افزود: این زمین لرزه ساعت 11 و هشت دقیقه و 57 ثانیه صبح امروز به وقوع پیوست.

وی تصریح کرد: به محض وقوع زلزله اکیپ های امداد و نجات و زیر بنایی جهت بررسی خسارات احتمالی به محل اعزام شدند که تاکنون هیچ اعلام خسارتی از آنها گزارش نشده است.

طاهری اضافه کرد: اما پیش بینی می شود با توجه به بارندگی های چند روز اخیر و  سازه های منازل آن منطقه که بیشتر از گل و خشت است، احتمال خسارت وجود داشته باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان در پایان اظهار داشت: در حال حاضر موسسه زلزله نگاری سمنان در حال پالایش موارد پس لرزه هستند تا در صورت نیاز برای جلوگیری از خسارات احتمالی در رخ دادن زلزله استفاده شود.

کد مطلب 1583089

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