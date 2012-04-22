عدم استقبال از کلینیکهای دیابت/ تسریع صدور کارت هوشمند سلامت

سردار سرتیپ دوم دکتر فرشاد نجفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام شده، نرم افزار درمانگاهی کارت هوشمند سلامت آماده شده و برنامه ها و نرم افزار مربوط به بخش بیمارستانی آن نیز در حال انجام است.

وی گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم در اواخر سال 92 مراحل صدور کارت هوشمند سلامت را به اتمام برسانیم و با صدور این کارتها، دفترچه های خدمات درمانی افراد تحت پوشش نیروهای مسلح حذف خواهد شد.

وی در مورد برنامه های سالجاری سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح تاکید کرد: توسعه خدمات، ارائه داروها و تجهیزات مصرفی، الکترونیکی کردن خدماتی که ارائه می شود، تجهیز درمانگاهها و کلینیکها، تکریم مراجعه کنندگان و ... از جمله اقداماتی است که در سال جاری با جدیدت پیگیری می شود.

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح از منطقی کردن هزینه های درمانی بیمه شدگان تحت پوشش خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قصد داریم امسال اقدامات لازم را در جهت کنترل و عدم افزایش هزینه های درمانی انجام دهیم.

نجفی پور همچنین در مورد عدم استقبال از کلینیکهای دیابت افزود: سال گذشته 3 کلینیک مخصوص دیابت در بیمارستان فجر، 502 ارتش و نیاوران راه اندازی شدند اما باتوجه به اینکه ما آمادگی تاسیس 100 مرکز دیابت را داشتیم که این امر با استقبال مراکز درمانی روبرو نشد.

وی گفت: به همین منظور برای راه اندازی کلینیکهای بیشتری در سطح تهران و حتی استانهای دیگر، در سال جاری با بخش خصوصی مذاکره می کنیم.