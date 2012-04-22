تبدیل مجتمع علمی تحقیقاتی چاه نیمه زابل به منطقه گردشگری

محمود اوکاتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجتمع علمی تحقیقاتی چاه نیمه از جمله مناطقی است که پتانسیل گردشگری دارد و اکنون در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم .
وی با بیان اینکه می توانیم همایشهای استانی و ملی را در این منطقه برگزار کنیم، خاطر نشان کرد: همچنین می توان به دلیل تنوع امکانات فراهم شده در این مجموعه از قبیل باغوحش (اولین باغوحش تحقیقاتی کشور) موزه تاریخ طبیعی (تنها موزه تاریخ طبیعی در سطح استان)، ایجاد آسماننما و رصدخانه، میادین مختلف ورزشی، آسایشگاههای مجهز با ظرفیت 600 تا 800 نفر جمعیت، سوئیتهای مجهز، کارخانههای سنتی، پارک جنگلی، ایستگاه هواشناسی تمام اتوماتیک، نهالستان با تنوع گلهای زینتی و دیدنی، طرحهای پژوهشی باغ پسته، زیتون، خرما و انگور، پرورش شتر و گوسفند شرایط مناسب آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تفریحی را برای دانشجویان، استادان، مردم و مسئولان ایجاد کرد.
به گزارش مهر، چاه نیمه چالههای طبیعی بزرگی در فاصله 50 کیلومتری شهر زابل است و آب مازاد رودخانه هیرمند به وسیله کانالی به آن هدایت میشود. در مواقع کمآبی، آب شرب و قسمتی از آب کشاورزی سیستان از این دریاچه مصنوعی تامین میشود.
