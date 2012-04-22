حج فریضه‏ اى الهى و رکنى از ارکان دین مبین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی روحانیان اهل سنت کاروان های حج استان کردستان اظهار داشت: حج لبیک به دعوت و نداى حضرت ابراهیم (ع) است که پس از بنای بیت الله الحرام، هر سوار و پیاده اى را از هر گوشه عالم به اداى مناسک حج و زیارت کعبه فرا می خواند.

وی حج را فریضه ‏اى ویژه و منحصر به فرد و جامع معارف الهى و در برگیرنده تمامى عبادات عنوان کرد و افزود: حج همچون زکات و خمس، عبادتى مالى، همچون نماز عبادتى بدنى و قولى، همچون جهاد عبادتى عملى و وجودى و همچون روزه عبادتى عدمى و امساکى است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به ویژگی های حج اشاره کرد و ادامه داد: حج نشانه عبودیت محض و خضوع و خشوع خالص در پیشگاه حضرت حق است و از این رو برآورنده مهمترین آرزوى بشر، یعنى فلاح و رستگارى است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: حج در میان همه فرائض اسلامى بى‏ همتاست و مظهرى از قدرت، عزت و اتحاد امت اسلامى است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حج و زیارت کعبه مکرمه عبادت است و تحقق اهداف و آثار مورد انتظار از آن، در گرو آن است که این مناسک روحانى دقیقا بر طبق دستور شرع انجام شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان در پایان سخنان خود افزود: اهمیت و حساسیت مناسک حج، وظیفه شرعى زائران خانه خدا است و باید به ‌طور دقیق مناسک را فرا گرفته و با آگاهى به تکلیف خود بر طبق فتواى مرجع تقلیدشان عمل کنند.

دوره آموزشی روحانیان اهل سنت کاروان های حج استان کردستان ظهر یکشنبه با حضور مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه، مدیران و روسای ادارات دولتی و روحانیان و طلاب خواهر اهل سنت سراسر استان کردستان در سنندج آغاز شده است.

این دوره آموزشی از امروز آغاز و تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در دو مقطع 10 روزه با حضور بیش از 100 نفر از معین و معینه کاروان های حج در سنندج برگزار می شود و دوره تکمیلی آن نیز پس از برگزاری آزمون پایانی و در تهران برگزار می شود.