حج بهترین فرصت برای ترویج و گسترش آموزه های دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی روحانیان اهل سنت کاروان های حج استان کردستان اظهار داشت: حج یکى از ارکان دین است و از ضروریات آن بشمار رفته و ترک حج، با اقرار به وجوب، یکى از گناهان کبیره و با انکار، موجب کفر است.

وی به روایتی از امام صادق (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: هر کس از دنیا برود و حج را به ‏جا نیاورده باشد، در حال مردن به یهودیت یا نصرانیت از دنیا خواهد رفت.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حج فرصتی بسیار مناسب برای تبلیغ و تبیین معارف غنی و والای الهی است و از این فرصت باید بهره گیری لازم را به عمل آورد.

ماموستا مجتهدی حج را ظرفیت بسیار ارزشمندی عنوان کرد و یادآور شد: امروز این فرصت برای ما فراهم شده است و باید از آن به خوبی استفاده کنیم و در صورت بهره گیری و مدیریت درست آن می توان در فضای بین المللی و جهانی تاثیر بسزایی داشت.

وی در پایان سخنان خود گفت: امروز به قدری فرصت تبلیغ معارف اسلامی برای ما فراهم شده است که اگر فضای رسانه های جهان را هم به روی ما ببندند ما می توانیم از پتانسیل حج استفاده کنیم.

دوره آموزشی روحانیان اهل سنت کاروان های حج استان کردستان صبح یکشنبه با حضور مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه، مدیران و روسای ادارات دولتی و روحانیان و طلاب خواهر اهل سنت سراسر استان کردستان در سنندج آغاز شده است.

این دوره آموزشی از امروز آغاز و تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در دو مقطع 10 روزه با حضور بیش از 100 نفر از معین و معینه کاروان های حج در سنندج برگزار می شود و دوره تکمیلی آن نیز پس از برگزاری آزمون پایانی و در تهران برگزار می شود.