بوستان 102 هکتاری ولایت در همدان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد هنری جعفرپور صبح یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان اظهار داشت: در احداث این بوستان ایجاد ایستگاه ورزش، جاده سلامت، زمین بسکتبال، زمین والیبال، پیست دوچرخه سواری و پیست پیاده روی برنامه ریزی شده است.

جعفرپور همچنین از ایجاد باغ پرندگان، باغ وحش، پارکینگ، شهربازی کودکان، برکه ماهی، محل بازی پینگ‌پنگ، اقامتگاه موقت شبانه روزی برای مسافران، آبنمای بزرگ به صورت آبشاری، باغ مشاهیر و شهدا وا ندیشمندان، باغ ستارگان و باغ گیاهان دارویی در این بوستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این بوستان توسط مشاور و کارشناسان متخصص طراحی شده است، گفت: فضای تفریحی - گردشی یکی از نیاز‌های مبرم شهری است.

جعفر پور با بیان اینکه همدان از حیث تفرجگاه فقیراست، افزود: باید برای رفاه حال شهروندان همدانی مسئولان نگاه حمایتی به اینگونه طرح‌ها داشته باشند.

رئیس کمیسسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: بوستان ولایت برای رسیدن به وضعیت مطلوب به طرح جامع مدیریتی نیازمند است.

فاطمه باغبان بهار بر افزایش سرانه فضای سبز و افزایش پارکهای محله‌ای، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تاکید کرد.