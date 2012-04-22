شیوع بالای ناباروری در کشور نسبت به میانگین جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی آخوندی در نشست خبری پیش از ظهر امروز یکشنبه، با اشاره به سابقه درمان ناباروری در دنیا، افزود: 30 سال قبل با ارائه روش لقاح خارج رحمی اولین کودک آزمایشگاهی به دنیا آمد و 10 سال پس از آن با راه اندازی مراکز درمان ناباروری در کشور اقدام به ارائه روشهای متنوع درمان ناباروری شد.

رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی از اجرای طرح ملی در زمینه ناباروری خبر داد و اظهار داشت: این طرح ملی با هدف بررسی وضعیت ناباروری و میزان شیوع آن در کشور از 2 سال قبل آغاز شد. این طرح ابتدا در تهران و پس از آن در کل کشور اجرایی شد.



وی با بیان اینکه در این طرح 17 هزار زوج مورد مطالعه قرار گرفتند، ادامه داد: به منظور انتخاب تصادفی جامعه مورد مطالعه از کدهای پستی آنها استفاده شد و بر این اساس زوجهای مورد نظر با تکمیل پرسشنامه های ویژه ای که برای این منظور طراحی شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند.



آخوندی با بیان نتایج این تحقیقات پرداخت و خاطر نشان کرد: به منظور استخراج 17 هزار پرسشنامه، نرم افزاری طراحی و تولید شد و بر اساس آن داده های پرسشنامه ها استخراج شد.



وی اضافه کرد: طبق داده هایی که از این مطالعات به دست آمد میزان شیوع ناباروری در کل کشور 20.2 است که در شهرها نرخ شیوع 19.9 و در روستاها 22 درصد است. این میزان شیوع کل کشور درصد بالایی است چراکه بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) میانگین ناباروری در دنیا 12 تا 15 درصد گزارش شده است.



رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی، با تاکید بر اینکه در این طرح ملی زنان ازدواج کرده شوهردار 20 تا 40 سال مورد مطالعه قرار گرفتند، اضافه کرد: نتایج این تحقیقات همچنین نشان می دهد که میانگین سن اولین حاملگی زنان در کل کشور 21.1 سال است که در شهرها میانگین سن اولین حاملگی 21.2 سال و در روستاها 20.4 سال است.



آخوندی میانگین سن مردان کل کشور در زمان ازدواج را 25.4 سال ذکر کرد و اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده میانگین سن مردان در زمان ازدواج در شهرها 25.6 و در روستاها 24.1 سال است.



رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ضمن عدم ارائه نتایج مطالعات در زمینه عوامل موثر بر شیوع ناباروری در کشور، توضیح داد: عوامل موثر بر افزایش میزان ناباروری از موارد مطالعاتی این طرح ملی بوده است ولی استخراج این داده ها نیاز به مطالعات بیشتر دارد و در این فاز موفق به استخراج میزان شیوع ناباروری بر اساس متدلوژی علمی شدیم.