به گزارش خبرنگار مهر، داود حیات غیبت قبل از ظهر یکشنبه در همایش طرح محیط یاران محیط زیست استان البرز که در سالن امام علی(ع) ناحیه یک استان برگزار شد، اظهار داشت: آموزش و فرهنگ سازی حفظ محیط زیست در جامعه باید نهادینه شود.

وی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که محیط زیست قسمتی از زندگی افراد قرار گیرد، افزود: آموزش بخش مهمی از زندگی انسان ها است که ترویج این امر می تواند جوانانی حافظ محیط زیست را تربیت کند.

وی ادامه داد: طرح محیط یاران محیط زیست 28 خرداد ماه سال 90 در سازمان محیط زیست با حضور رئیس جمهور آغاز شد و هم اکنون برای نخستین بار با تفاهم نامه دو جانبه بین اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل حفاظت محیط زیست استان آغاز و در سه سطح برگزار شد.

سرپرست دفتر آموزش و مشارکت های مردمی استان البرز اظهار داشت: سازمان محیط زیست به محیط یار مدرسه توجه بیشتری دارد به دلیل اینکه فرد می تواند در خانه و مدرسه تاثیر بسزایی داشته باشند.

حیات غیبت افزود: برای فرهنگ سازی حفظ محیط زیست در بین دانش آموزان و اقشار مختلف جامعه نیاز به همکاری ادارات کل آموزش و پرورش و آموزش همکارانی که محیط یاران را در مدارس آموزش می دهند.