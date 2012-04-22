فکر نمی کردم کار آفرین ملی مجرم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، خانم " م. ز" کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از اتهاماتش که پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و ... گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من 4 روز قبل استعفا داد، می خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای" س "را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.

متهم با بیان این که به عنوان کارمند دفتری در امور بانکی وارد مجموعه شده است و قرار بوده به داماش برود گفت:من در مدت 2 سال با 12 ساعت کار در طول روز 500 تومان می گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست برای شب عید سند بیاورد. من نه پول گرفتم نه ماشین و نه ... این چه مال نامشروعی است.

وی ادامه داد:من مدارک حقوقی شرکتها را می فرستادم برای بانکها و خودم شخصا تاثیر گذار نبودم.آقای "ش" وقتی آمدند واحد ما مستقر شدند من را به همراه چند کارمند به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین بودم چرا در واحد خودشان نبودم. اگر هم می دانستم اقدامات آنها خلاف است نمی ماندم.

متهم با بیان اینکه من با مدرکم حتی منشی هم می شدم همان 500 هزار تومان را می گرفتم گفت: آقای قاضی نمی توانم حقوقی صحبت کنم چون وکیل ندارم. درخواست دارم وکیل بگیرم و با وکیل مشورت کنم. من در حد این نبودم که به شرکتها بگویم پیش فاکتور بفرستید، ولی گفته اند من این کار را کردم.

وی افزود: آقای قاضی من 6 ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است. من فکر نمی کردم اینها مجرم باشند.

