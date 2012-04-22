  1. استانها
  2. گلستان
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۴۵

‌نمایشگاه کتاب در گرگان دایر شد

‌نمایشگاه کتاب در گرگان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه کتاب به منظور ارائه تازه های نشر در بخش حقوق در گرگان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی استان گلستان عصر یکشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه که از امروز آغاز شده به مدت یک هفته در ساعت اداری ، پذیرای بازدید کنندگان است.

فیض محمد خورشیدی با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، افزود: همچنین تمهیداتی اندیشیده شده است تا قضات و کارکنان دادگستری های استان ، لیست کتاب های مورد نیاز خود را برای تهیه از نمایشگاه تهران به مسئول این غرفه تحویل دهند.

وی گفت: در این نمایشگاه علاوه بر کتب حقوقی، کتاب هایی در حوزه های ادبی ، داستانی و کودکان نیز ارائه می شود.

وی با اشاره به استقبال از این نمایشگاه گفت: امسال نمایشگاه کتاب در دادگستری کل استان به منظور دسترسی آسان ، قضات و کارکنان به تازه های نشر، به صورت فصلی برگزار می شود.

سال گذشته سه نمایشگاه کتاب در دادگستری کل استان گلستان برگزار شد.
 

کد مطلب 1583180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها