‌نمایشگاه کتاب در گرگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی استان گلستان عصر یکشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه که از امروز آغاز شده به مدت یک هفته در ساعت اداری ، پذیرای بازدید کنندگان است.

فیض محمد خورشیدی با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، افزود: همچنین تمهیداتی اندیشیده شده است تا قضات و کارکنان دادگستری های استان ، لیست کتاب های مورد نیاز خود را برای تهیه از نمایشگاه تهران به مسئول این غرفه تحویل دهند.

وی گفت: در این نمایشگاه علاوه بر کتب حقوقی، کتاب هایی در حوزه های ادبی ، داستانی و کودکان نیز ارائه می شود.

وی با اشاره به استقبال از این نمایشگاه گفت: امسال نمایشگاه کتاب در دادگستری کل استان به منظور دسترسی آسان ، قضات و کارکنان به تازه های نشر، به صورت فصلی برگزار می شود.

سال گذشته سه نمایشگاه کتاب در دادگستری کل استان گلستان برگزار شد.

