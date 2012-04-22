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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

اکبری عنوان کرد:

عمارت آقا محمدخان، تنها عنصر باقی مانده دوره قاجار در گرگان

عمارت آقا محمدخان، تنها عنصر باقی مانده دوره قاجار در گرگان

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مجری طرح مرمت بنای تاریخی کاخ آقا محمدخان گرگانی گفت: این عمارت تاریخی قاجار یکی از با ارزش ترین آثار تاریخی شهرستان گرگان است و تنها عنصر باقی مانده معماری دارالحکومه آقامحمدخان است.

سعید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اثر تاریخی دارای ویژگی های خاص معماری از جمله پلان مستطیل شکل ، دو ستون چوبی با سر ستون های مقرنس کاری شده در ضلع شمالی و جرزهای آجری ضخیم و اندود خارجی سیمان و اندود داخلی گچ در بنا است.

مدیر گروه معماری واحد دانشگاهی  علی آبادکتول گفت: آسیب ها و دخل و تصرف های غیر اصولی از دوره پهلوی در بنا صورت گرفته است.

وی بر مرمت و نگهداری از این آثار ملی با شماره ثبت 11288 از سوی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان تاکید کرد.
 
اکبری گفت: در اجرای این طرح ضمن مستند نگاری وضع موجود و تهیه طرح مرمت آن مقرر گردیده است که بعد از اتمام کار این بنا به موزه جنگ زنان تبدیل گردد.
 
وی در پایان توانمندی علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان  را عامل اصلی انعقاد این قرار داد یکصد و بیست میلیون ریالی دانست.
کد مطلب 1583188

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