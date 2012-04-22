به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 1391 با حضور اکثریت اعضا، به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شد.
در این جلسه حجتالاسلام حمید محمدی؛ قائم مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی گزارش روند تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی که در آخرین روزهای سال 1390 ابلاغ و جهت تخصیص در اختیار دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود را ارائه و از سعه صدر و همراهی دستگاههای عضو شورا در این زمینه قدردانی کرد.
گزارش اقدامات دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در موضوع فعالسازی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و به ویژه جلسه هفته گذشته با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای تشکیل مرکز مستقلی تحت نظر مستقیم وزیر برای این موضوع، از دیگر مواردی بود که حجتالاسلام والمسلمین حمید محمدی در این جلسه مطرح کرد.
مذاکره درخصوص ارائه برنامههای تفصیلی و اجرای بهینه برنامههای پیشبینی شده توسط اعضای جلسه
همچنین اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی ضمن مذاکره در خصوص ارائه برنامههای تفصیلی و اجرای بهینه برنامههای پیشبینی شده، مقرر کردند تا گزارشی از تحولات رخ داده در حوزه فعالیتهای قرآنی کشور متعاقب تخصیص این بودجه تهیه و در اختیار نهادهای عضو و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
تأکید بر تثبیت فعالیتهای فعلی وزارت آموزش و پرورش و ارتقای سطح کیفی مدارس قرآنی
تأکید بر تثبیت فعالیتهای فعلی وزارت آموزش و پرورش و عدم توسعه کمی این مدارس و ارتقای سطح کیفی مدارس قرآنی با توجه به ثبت نام سه میلیون و پانصد هزار نفر از دانشآموزان در طرح ملی حفظ قرآن کریم از دیگر موارد مورد تأکید اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی در این جلسه بود.
مخبر دزفولی: با عملیاتی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی، یک انقلاب در عرصه فعالیتهای قرآنی کشور شکل گیرد
در ادامه دکتر محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به گذشت سه سال از تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی، این منشور را میثاق وحدت فعالان عرصه قرآنی کشور دانست و اظهار امیدواری کرد: با عملیاتی شدن منشور در کشور که با شکلگیری و فعالیت روزافزون شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تخصیص اعتبارات مناسب در این حوزه نمود پیدا کرده است، انقلاب در عرصه فعالیتهای قرآنی کشور شکل گیرد.
وی همچنین بر عزم جدی دستگاههای عضو و همدلی و همکاری آنها برای پیشبرد اهداف منشور تأکید و اولویت برنامههای قرآنی سال 1391 شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی را تحقق تدابیر و منویات قرآنی مقام معظم رهبری (دام ظله) اعلام کرد.
تاکید بر پیگیری برای تکرار قوانین قرآنی مصوب سال 1390 در قانون بودجه سال 1391
در این جلسه همچنین بر پیگیری شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای تکرار قوانین قرآنی مصوب سال 1390 در قانون بودجه سال 1391 همچون تحصیل رایگان حافظان قرآن کریم در دانشگاهها نیز تأکید و مقرر شد موضوع مهندسی وظایف دستگاههای قرآنی کشور و آسیبشناسی فعالیتهای قرآنی، قبل از تدوین برنامههای قرآنی سال 1391 در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.
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