به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه آموزشی و توجیهی هیئت بازرسی حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا گفت: انتخابات پیش رو پانزدهم اردیبهشت سال جاری، در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا ، با دو کاندیدا و بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی افزود: گلستان در مرحله اول انتخابات که در 12 اسفند سال گذشته انجام شده بود، جزو استانهای برتر در برقراری امنیت و آرامش و رقابت صمیمانه بین کاندیداها در انتخابات بود.

جمشیدی ادامه داد: اتقان و درستی انتخابات در مرحله دوم، بیشتر از هر چیز دیگری مورد توجه ما و بیگانگان است.

وی گفت: با مدیریت درست و حضور صحیح در میدان، دشمن به خواری و ذلت می افتد پس باید قدر این نظام با این ویژگی را بدانیم.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان در ادامه گفت: در کشور ما، وحدت بین امت، حاکمیت و حکومت به صورتی قوی، عمیق و غنی برقرار است.

وی افزود: شما بازرسان انتخابات، کارتان برای خداست و دلسردی و خستگی ندارد، باید عزم ملی را برای این کار بزرگ به کار گرفت.

جمشیدی تصریح کرد: موفقیت در توکل به خدا و برداشتن گامهای بلند و استوار متجلی می شود، باید با همان بینش و دید مرحله اول در مرحله دوم حضور پیدا کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: در سازوکار نظام دینی امکان تقلب وجود ندارد و تخلف را نیز باید به حداقل برسانیم.

در ادامه هانی محمدی ، رئیس هیئت بازرسی حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا گفت: در خوزه انتخابیه گرگان و آق قلا 303 شعبه اخذ رای فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: هر شعبه یک بازرس و هر 20 شعبه یک سربازرس خواهند داشت.