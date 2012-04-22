حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا سلیمی در گفتگوی با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه در بزرگراههای کشور کالاهای خارجی کمپانی های بزرگ تبلیغ می شود اظهارداشت: ما باید به این سمت حرکت کنیم که استفاده از کالای خارجی بار منفی به همراه داشته باشد.

وی ایجاد ساز و کار مناسب برای جذب محصول ایرانی در بازار داخلی را برای تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری را خواستار شد و گفت: ایجاد تحول در ساختارهای تولید محصولات در داخل کشور به نحوی که با کیفیت بالا و استاندارد لازم تولید شوند، قابل توجه است؛ زیرا اگر بناست تولید ملی داشته باشیم و از آن حمایت کنیم، خطوط تولیدی ما در برخی محصولات باید دچار تحول جدی شوند.

حجت الاسلام سلیمی با تاکید بر اینکه کارخانه ها بایستی 20تا 30 درصد توان تولیدی خود را افزایش دهند اضافه کرد: پرداختن به کیفیت کالا و بالا بردن استانداردهای کالا ایرانی نکته ای است که زمانی که مردم جنس با کیفیت ایرانی می بینندند خود به سمت خرید جنس ایرانی سوق می یابد.

نماینده مردم محلات و دلیجان ارتباط صنعت با کشاورزی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: باید بتوانیم در زمینه های متعدد هماهنگ عمل کنیم وهم‌چنین باید اقدامات فراوانی در حمایت از تولیدات ملی از جمله فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تولید کنندگان داخلی انجام شود زیرا امروزه ساز و کار پرداخت تسهیلات در بانک‌ها بسیار طولانی، پیچیده است و نشان می‌دهد هنوز حمایت لازم از تولید کننده واقعی نشده است.

وی اصلاح نظام گمرگی، ساماندهی و سیاست گذاری در بخش واردات از جمله اقدامات افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی دانست و تصریح کرد: طر ح مبارزه با قاچاق کالا در مجلس تصویب شده است که انتظار می رود با جدیت بیشتری دنبال شود.