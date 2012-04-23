هشدار در مورد محو تدریجی نقش برجسته شاهپور یکم ساسانی

سیاوش آریا، یکی از دوستداران میراث فرهنگی در استان فارس به خبرنگار مهر گفت: در این سنگ نگاره شاهپور یکم ساسانی سوار بر اسب در حال تاج ستانی و گرفتن حلقه شهریاری از دست موبد موبدان است. در زیر پای اسب شاهنشاه پادشاه شکست خورده رومی که احتمالا گلادیانوس بوده قراردارد. در زیر پای اسب موبد موبدان نمادی از پلیدی و پلشتی دیده می شود.

وی گفت: همچنین در این سنگ نگاره تصویری از فیلیپ عرب پادشاه رومی که به نشان بخشش و عفو زانو زده در جلو پای اسب پادشاه دیده می شود. دلیل نام گذاری این جایگاه به تنگه چوگان، این است که بازی چوگان در ان زمان از بازیهای شاهانه بوده و در همین جایگاه به این بازی می پرداختند.

آریا بیان کرد: این سنگ نگاره که در سمت راست تنگه چوگان و درکنار راه جاده غار شاهپور قرار دارد بدون نگهبان و حصارکشی رها شده است. این سنگ نگاره همان است که برخی افراد که بر سر جاده کشی بیشاپور و زمین های کشاورزی مشکل داشتند سال گذشته با پتک آن را تخریب کرده بودند.

این فعال میراث فرهنگی گفت: هرچند که بخش فروریخته ، مرمت شده است ولی چون حصار کشی ندارد امکان وقوع رویدادی مشابه برای آن وجود دارد.