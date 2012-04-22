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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

طی مراسمی در قم/

یاد شهید سپهبد قرنی گرامی داشته شد

یاد شهید سپهبد قرنی گرامی داشته شد

قم - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور جمعی از قوای نظامی و انتظامی و ارتشیان، سالگرد شهادت شهید امیر سپهبد محمد ولی قرنی اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که قبل از ظهر یکشنبه با حضور جمع کثیری از فرماندهان و کارکنان قوای سه گانه ارتش، عقیدتی - سیاسی دژبان، پدافند هوایی و مسئولان بنیاد شهید و امورایثارگران قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، سی و دومین سالگرد شهادت امیر سپهبد محمد ولی قرنی گرامی داشته شد.
 
جانشین سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید قرنی شهادت وی را به ملت ایران و مقام معظم رهبری تبریک و تسلیت گفت.
 
حجت الاسلام علی محمد نیکبخت از شهید قرنی به عنوان مردی بزرگ و وارسته یاد کرد و افزود: شهید قرنی از مواهب دنیایی خود را محروم کرد تا به نعمت‌های ابدی برسد.
 
وی به نقش شهید قرنی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: این شهید بزرگوار بدون توجه به رتبه و مقام خود در راه مبارزه با طاغوت و رژیم ستمشاهی از پا ننشست و عاقبت به دست عوامل استکبار به شهادت رسید.

جانشین سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش با اشاره به ارتباط نزدیک شهید قرنی با علما از جمله آیت الله میلانی و شهید مطهری افزود: شهید قرنی به تفسیر المیزان واقف بود وتواضع، توجه به هم نوع و بی اعتنایی به مواهب دنیا از دیگر ویژگی های بارز این شهید بود. 
 
یاد آور می‌شود: قرائت شعر در وصف ارتش و اجرای روضه و سینه زنی در مصیبت حضرت زهرا(س) از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

کد مطلب 1583226

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