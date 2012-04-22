یاد شهید سپهبد قرنی گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که قبل از ظهر یکشنبه با حضور جمع کثیری از فرماندهان و کارکنان قوای سه گانه ارتش، عقیدتی - سیاسی دژبان، پدافند هوایی و مسئولان بنیاد شهید و امورایثارگران قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، سی و دومین سالگرد شهادت امیر سپهبد محمد ولی قرنی گرامی داشته شد.



جانشین سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید قرنی شهادت وی را به ملت ایران و مقام معظم رهبری تبریک و تسلیت گفت.



حجت الاسلام علی محمد نیکبخت از شهید قرنی به عنوان مردی بزرگ و وارسته یاد کرد و افزود: شهید قرنی از مواهب دنیایی خود را محروم کرد تا به نعمت‌های ابدی برسد.



وی به نقش شهید قرنی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: این شهید بزرگوار بدون توجه به رتبه و مقام خود در راه مبارزه با طاغوت و رژیم ستمشاهی از پا ننشست و عاقبت به دست عوامل استکبار به شهادت رسید.

جانشین سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش با اشاره به ارتباط نزدیک شهید قرنی با علما از جمله آیت الله میلانی و شهید مطهری افزود: شهید قرنی به تفسیر المیزان واقف بود وتواضع، توجه به هم نوع و بی اعتنایی به مواهب دنیا از دیگر ویژگی های بارز این شهید بود.



یاد آور می‌شود: قرائت شعر در وصف ارتش و اجرای روضه و سینه زنی در مصیبت حضرت زهرا(س) از دیگر بخش‌های این مراسم بود.