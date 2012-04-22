نمایش "هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست" در نیشابور به روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه شورای نظارت بر نمایش فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از به روی صحنه رفتن نمایش "هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست" در تالار ادیب این شهرستان خبر داد.

غلام ‌رضا سلامتی اظهار کرد: این نمایش با محوریت اشاعه فرهنگ رضوی و در راستای طرح "اجرای عمومی تئاتر برای همه" با موضوعات ارزشی به روی صحنه رفت.

برگزاری آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم در نیشابور

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: آزمون حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در این شهرستان برگزار شد.

احمد قلندری افزود: هدف این آزمون، توسعه و گسترش فرهنگ و معارف قرآنی و نیز ارزیابی سطح علمی شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت شهرستان بوده است.

شب شعر "یاس کبود" در نیشابور برگزار شد

شب شعر "یاس کبود" همزمان با ایام فاطمیه و در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مرثیه ‌سرایان نیشابوری در این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم معنوی که با همکاری انجمن‌های ادبی استان و شهرستان برپا شده بود مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نیز با مرثیه‌سرایی ارادت خود را به حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کردند.