شرايط پرداخت يارانه صادراتي تخم مرغ و مرغ منجمد در سال 1382 اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر،براساس مصوبات شوراي اقتصاد و هماهنگي انجام شده با سازمان توسعه تجارت ،وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده شرايط پرداخت يارانه صادراتي تخم مرغ ومرغ منجمد در سال 82 بدين شرح اعلام شد:

1- بر اساس اعلام نظر كميسيون تنظيم بازار امكان پرداخت يارانه تخم مرغ و مرغ منجمد از تاريخ 4/8/82 لغايت پايان اسفند ماه سال 1382 نخواهد بود.

2- يارانه صادراتي تخم مرغ طي سه ماهه اول سال 1382 به ازاء هر كيلوگرم تخم مرغ مبلغ 900 ريال ، سه ماهه دوم مبلغ هزار ريال و از تاريخ 1/7/82 لغايت 3/8/82 مبلغ 1300 ريال و همجنين به ازاء صدور هر كيلوگرم مرغ منجمد از 1/1/82 لغايت 3/8/82 مبلغ 3 هزار ريال پرداخت خواهد شد.

3- صادركنندگان تخم مرغ و مرغ منجمد كه از تاريخ 1/1/82 لغايت 3/8/82 نسبت به دريافت جوايز صادراتي (موضوع آيين نامه اجرايي بند پ تبصره 19 قانون بودجه) اقدام نموده اند مشمول دريافت يارانه صادراتي نمي باشند.

4- پيله وران و تعاوني هاي مرز نشين نيز مشروط به عضويت در بانك اطلاعات صادركنندگان و نيز صدور كالا از طريق يكي از گمركات رسمي كشور و در صورت احراز شرايط و ضوابط اين دستورالعمل مشمول دريافت يارانه خواهند بود.

5- يارانه صادراتي مربوط به تخم مرغ صرفا جهت تخم مرغ خوراكي مي باشد.

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده:

الف - عضويت در لوح فشرده بانك اطلاعات صادركنندگان كشور.

ب- ارايه اصل اظهارنامه صادراتي ممهور به مهر خروج از يكي از گمركات رسمي كشور بطوري كه مهر خروج مندرج در ظهر اظهارنامه صادراتي از تاريخ 1/1/82 لغايت 3/8/82 باشد.

ج- ارايه بارنامه حمل كالا با اظهارنامه همخواني داشته باشد.

د- اخذ تعهدنامه از متقاضيان مبني بر اينكه در صورت بروز هرگونه اشتباه . متقاضي متعهد مي گردد كه نسبت به عودت مبلغ يارانه اقدام نمايد.

و- اخذ تاييديه از گمرك خروجي كشور در جهت اعلام وزن خالص صادره حسب اظهار نامه هاي ارايه شده.

صادركنندگان مرغ و تخم مرغ مي بايست حداكثر تا پايان وقت اداري 27/12/83 مدارك مورد نياز را به اتحاديه مركزي مرغداران ميهن تحويل نمايند تا پس از تكميل پرونده و بررسي به كميته تعيين شده از سوي شوراي محترم اقتصاد ارسال تا در صورت تصويب كميته مذكور يارانه متعلقه توسط سازمان توسعه تجارت ايران پرداخت گردد.

در خاتمه از متقاضيان درخواست مي شود جهت كسب اطلاعات تكميلي و تعيين وقت براي ارايه مدارك و تكميل پرونده سريعا در ساعت اداري با شماره تلفن 6435211 (10 خط) آقاي خرم تماس حاصل نمايند.