برق اساس و پایه تولید ملی است/ رتبه اول استان سمنان در کاهش تلفات برق

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر روز یکشنبه در دیدار کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان با وی در محل دفتر امام جمعه سمنان، ضمن اشاره به اینکه برق اساس و پایه تولید ملی است، افزود : هرچه میزان خاموشی ها کمتر شود تولید ملی هم افزایش می یابد.

شاهچراغی، برق را یکی از پایه های تولید دانست و افزود: برق همانند غذا و آب است که با نبود آن زندگی مختل می شود.

وی با بیان اینکه توزیع برق باید عادلانه باشد، افزود: مردم وظیفه دارند در مصرف برق صرفه جویی کنند و از آن درست و به جا استفاده نمایند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان نیز در این دیدار از کسب رتبه اول استان در کاهش تلفات برق خبر داد و گفت: خاموشی های استان هم با تلاش همکاران به کمترین مقدار خود رسیده است.

سید محمد موسوی زاده با بیان اینکه رشد مصرف برق از شش درصد به یک درصد رسیده است، افزود: این صرفه جویی در بخش تولید استان استفاده شده است.

وی در پایان اظهار داشت: بیشترین برق تولید شده در استان صرف تولید می شود و این در حالیست که برق تولید شده در بیشتر استانها صرف بخش خانگی می شود.

