امضای تفاهم نامه یک دانشگاه علوم پزشکی با پایگاه استنادی جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشی- فناوری میان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نشست مشترکی با حضور معاون پژوهشی و مدیریت آموزش و همایش های ISC و معاونین پژوهشی و کمیته رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

در این نشست، بندهای مختلف تفاهم نامه جهت همکاری های علمی و فناوری در حوزه های نگاشت علم، ترسیم نقشه علمی دانشگاه، برگزاری کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی، مسایل مربوط به رتبه بندی دانشگاه در نظام های رتبه بندی جهانی و داخلی و چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط ISC و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرفین توافق کردند که جهت تسریع در اجرایی کردن بندهای این تفاهم نامه، نیازهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس تفاهم نامه مشخص و محتوای برنامه ها جهت اجرا توسط ISC و مرکز منطقه ای تهیه شود.