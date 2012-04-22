مدیرکل راه و شهرسازی چهار محال و بختیاری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل راه و شهرسازی پیش از ظهر یکشنبه با حضور معاونت مدیریت و منابع انسانی وزیر راه، معاون مدیرت و منابع انسانی استاندار و تعدادی ازمدیران استان و کارکنان اداره راه و مسکن و شهرسازی برگزار شد.

معاون مدیریت و نیروی انسانی استاندار در این مراسم با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاهد ادغام وزارت خانه ها در سطح کشور بوده ایم، بیان داشت: این ادغام ادارات موجب می شود که یک ساماندهی در فضاها و ساختمان های اداری صورت گیرد و با همکاری و استفاده از تجربیات اقدامات و کارها بهتر و در زمان سریعتری انجام گیرد.

حسن طاهری با اشاره به اینکه در حال حاضر اغلب کار ها و اقدامات مهم به بخش خصوصی واگذار می شود، افزود: در حال حاضر باید در ادارات و ارگان های دولتی ارتباط الکترونیک، اصلاح نظام اداری و ساختاری و ... صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید انقلاب ادارای در سطح ادارات استان به وجود آورد، بیان داشت: ادغام موجب می شود که سر درگمی در کار ایجاد نشود و ادغام ادرات هم به نفع مردم و هم به نفع سیستم ادارای خواهد بود.

طاهری تصریح کرد: ادغام موجب استحکام دستگاه های اداری مرتب می شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی اسبق استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه از سال 88 تا کنون برای مراکز شهرستان ها طرح جامع تفضیلی تهیه شده، بیان داشت: قبل از این سال تنها سه شهر این استان داری طرح جامع تفضیلی بوده اند و اکنون در حال حاضر برای شهر های سامان، فارسان، بن، جونقان و ناغان طرح جامع تفضیلی تصویب شده است.

علی ابراهیمی با اشاره به اینکه 81 پروژه استانی در این استان از تملک دارایی در حال ساخت است که پنج طرح ملی در حال ساخت وساز است، اذعان داشت: دو سال متوالی در راستای جذب اعتبار تملک دارایی در سطح کشور مقام کسب کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه واگذاری زمین طی این دو سال 415 درصد رشد داشته، بیان داشت: در حال حاضر برای 12 هزار و 700 واحد در این استان زمین واگذار شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه از سال 88 تا کنون برای 12 هزار و 418واحد پروانه ساخت صادر شده، یاد آورشد: در اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن و آماده سازی رشد چشمگیری در استان داشته ایم.

وی بیان داشت: در اعطای تسهیلات سه میلیارد و 800 میلیون تومان برای ساخت و آماده سازی مسکن به متقاضیان اعطا شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه 178 پروژه راهسازی و 42 هزار واحد مسکونی در استان در حال ساخت است، بیان داشت: سعی و تلاش همه ما در این استان این است که در راه و ساختمان به نتیجه های مطلوب برسد.

علی علیخانی یاد آورشد: 400 کیلومتر بزرگراه، 190 کیلومتر راه اصلی، 400 کیلومتر بهسازی راه روستایی و ... در دست اجراست.