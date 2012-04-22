به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست خبری کنسرت روز بزرگداشت خلیج فارس در برج میلاد برگزار شد. در ابتدای این نشست، حامد بی‌آزار مدیر مرکز همایش‌های برج میلاد گفت: دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس است و ما هم بر طبق برنامه‌ای که داریم در تمام مناسبت‌های ملی و مذهبی برنامه اجرا کنیم به همین خاطر کنسرت روز بزرگداشت خلیج فارس با حضور همزمان سالار عقیلی، نیما مسیحا، محمد خزاعی و مانی رهنما را اجرا می‌کنیم.



فریبرز صفردوست؛ مدیرعامل شرکت شکوه موسیقی ایرانیان که کنسرت‌گذار این برنامه است، گفت: این برنامه ارکستر آکادمیک تهران در روزهای 13 و 14 اردیبهشت در سالن همایش‌های برج میلاد با همنشینی خوانندگان پاپ و سنتی یکدیگر روی صحنه می‌رود.

وی ادامه داد: در این کنسرت که در هفته خلیج‌فارس (10 تا 17 اردیبهشت) برگزار می‌شود، دو خواننده موسیقی سنتی، سالار عقیلی و حمید خزاعی و دو خواننده موسیقی پاپ، مانی رهنما و نیما مسیحا با همراهی اعضای ارکستر تهران که 110 نفر هستند، روی صحنه می‌روند.



وی در مورد نحوه فروش بلیط این کنسرت توضیح داد: ما فروش اینترنتی و فروش سنتی یعنی چاپ بلیط خواهیم داشت که بلیط‌های بین 30 تا 90 هزار تومانی را به فروش برساند.



صفر‌دوست اظهار کرد: کنسرت ملی خلیج ‌فارس نخستین و بزرگ‌ترین برنامه موسیقی در سال 91 است که با نگاه به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی طرحی نو را ارائه داده است. وی با اشاره به اینکه دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری خوبی در این زمینه داشته است، گفت: این کنسرت صدای ملت ایران است برای کشورهای همسایه که بدانند ما هوشیاریم.



صفر‌دوست تصریح کرد: قطعات اجرایی این کنسرت با اصول موسیقی ملی اجرا می‌شود که ارکستر آکادمیک تهران کار آهنگ‌سازی آن را برعهده دارند. وی یادآور شد: برنامه اجرایی این کنسرت مشترک در ابتدا با حضور سالار عقیلی آغاز می‌شود که نیما مسیحا، حمید خزایی و مانی رهنما اجراهای بعدی را برعهده دارند. قطعه ای ایران به صورت هم‌خوانی توسط این چهار خواننده اجرا خواهد شد.



امین سالمی، رهبر ارکستر آکادمیک تهران هم درباره برگزاری این کنسرت، پیشنهاد برگزاری این کنسرت سال گذشته از سوی شرکت شکوه ایرانیان با ما مطرح شد و بر آن شدیم تا در روز خلیج‌فارس این برنامه را اجرا کنیم. وی افزود: این کنسرت با حضور خوانندگان مختلف برگزار می‌شود و در آن قطعاتی با مضمون وطن اجرا می‌شود. در انتخاب خوانندگان نیز سعی کردیم خواننده‌های قوی هر دو حوزه سنتی و پاپ را انتخاب کنیم که اشعاری با موضوع وطن داشته باشند.

سالمی برگزاری این کنسرت را اقدامی جالب دانست و بیان کرد: از میان پیشنهادهای مختلفی که برای نوع اجرای کنسرت مطرح شد، حضور خوانندگان پاپ و سنتی در کنار هم را انتخاب کردیم، چون به نظرمان تجربه جالبی بود که می‌تواند مخاطبان موسیقی با سلیقه‌های مختلف را کنار هم جمع کند.



وی درباره قطعاتی که قرار است در بخش موسیقی پاپ اجرا شود، اظهار کرد: مانی رهنما چند قطعه را که ساخته مرحوم بابک بیات است اجرا می‌کند و نیما مسیحا نیز قطعه‌ای قدیمی با نام خلیج فارس را اجرا خواهد کرد.

رهبر ارکستر آکادمیک تهران درباره این قطعه توضیحاتی گفت: این قطعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شده و چون در آن زمان موسیقی‌ها آرشیو خوبی نداشته‌اند، سازنده این قطعه ناشناس است.



به گفته سالمی، خزاعی هم که خواننده ثابت این ارکستر است، بازخوانی آثاری از مرحوم علی تجویدی، محجوبی و همچنین قطعه خلیج فارس ساخته شهرکی را اجرا خواهد کرد. وی می‌افزاید: سالار عقیلی نیز که طی سال‌های گذشته آثار زیادی را با موضوع وطن خوانده است، در این کنسرت کارهایی چون تبریز در مه، وطن، عشق دیرین، ایران جوان، ثنای وطن و... را اجرا خواهد کرد.



سالمی درباره بخش پایانی این اجرا گفت: در بخش پایانی هم قطعه "ای ایران" ساخته روح‌الله خالقی با حضور چهار خواننده حاضر در کنسرت به صورت همخوانی اجرا خواهد شد. این‌قطعه چهار بخش دارد که همیشه دو بخش ویل آن اجرا می‌شود، اما در این کنسرت ما این قطعه را به‌طور کامل اجرا می‌کنیم.



سالار عقیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری هدف از شرکت در این کنسرت و نحوه تمرین گروه، گفت: برنامه اجرایی شدن این کنسرت قبل از نوروز 91 انجام شده است و نزدیک به یک ماه است که تمرین‌های گروهی خود را انجام می‌دهیم. وی در ادامه افزود: اجرای کنسرت ملی خلیج‌ فارس یک تجربه نو برای من محسوب می‌شود و از اینکه کار خاص و کلیشه‌ای انجام نمی‌دهم، خرسندم.



عقیلی تصریح کرد: معتقدم ما نباید تنها برای عشق بخوانیم. شنونده خاص داشتن خوب است اما اگر شنونده را عام و خاص کردیم مهم است. این خواننده سنتی کشورمان یادآور شد: مردم موسیقی سنتی کم شنیده‌اند و کار خاصی روی موسیقی اصیل صورت نگرفته است و امیدوارم با اجرای این برنامه شنونده عام را برای شنیدن به موسیقی سنتی و اصیل به سالن اجرا بکشانیم.



حمید خزاعی هم در ادامه اظهار داشت: هر چند اجرای برنامه برای نوازنده‌ها در دو سانس مختلف سخت است اما خواننده می‌تواند دو سانس مختلف را به خوبی اجرا کند و این امر را در گذشته تجربه کرده‌ام. نیما مسیحا نیز با اشاره به قیمت 90 هزار تومانی این کنسرت گفت: وقتی برنامه یک بازیگر سینما بلیت 100 هزار تومانی آن در بازار سیاه تهیه نمی‌شود، چگونه مبلغ 30 تا 90 هزار تومان برای اجرای کنسرت ملی خلیج فارس زیاد است.



وی در ادامه افزود: خوانندگان پاپ و سنتی همدیگر را دوست دارند. من از طرفداران پر و پا قرص موسیقی سنتی هستم و اجرای مشترک این کنسرت این پیام را به دنبال دارد. مسیحا خاطرنشان کرد: جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به ایران است و برای ادای دین به کشورم و ایرانی بودنم است، اگر پیشنهادی برای اجرا در جزیره کیش داشته باشم در حمایت از نام خلیج فارس برنامه اجرا خواهم کرد، چرا که معتقدم خلیج‌ فارس متعلق به ایران است.



حاشیه‌ نشست:

- مانی رهنما که در این نشست حضور داشت یک کلمه هم حرف نزد و حتی عینک آفتابی خود را هم برنداشت.



ـ همه پاسخ‌دهندگان این نشست بر این جریان که قیمت 90 هزار تومانی این بلیط زیاد نیست تاکید داشتند ولی وقتی امین سالمی با خبرگاران همکلام شد پذیرفت که این مبلغ برای این کنسرت زیاد است.