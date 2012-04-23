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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۲۳

در پی بارندگی بی سابقه/

معابر و محورهای مواصلاتی گرمسار دچار آب گرفتگی شد

معابر و محورهای مواصلاتی گرمسار دچار آب گرفتگی شد

گرمسار - خبرگزاری مهر: بارش بیش از 30 میلی لیتر باران فقط در مدت سه ساعت، باعث آب گرفتگی معابر شهری، روستایی، مزارع و محورهای اصلی مواصلاتی در گرمسار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی بی سابقه دو روز گذشته در شهرستان گرمسار باعث آب گرفتگی معابر شهری، روستایی، مزارع کشاورزی و محورهای اصلی مواصلاتی و موجب بروز خساراتی به مزارع کشاورزی در سطح این شهرستان شد که کارشناسان مربوطه در حال برآورد میزان این خسارتها هستند.

در پی این حادثه اکیپها و نیروهای امدادی از طریق شهرداری، راه و ترابری، شرکت آبیاری بلافاصله بعد از وقوع بارندگی تشکیل و نسبت به رفع انسداد پلها و مسیرها وارد عمل شدند.

در این بین نیروهای امدادی هلال احمر نیز به کمک سرنشینان وسایل عبوری درراه مانده در مسیر جاده های اصلی شتافتند.  

کد مطلب 1583262

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