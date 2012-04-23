معابر و محورهای مواصلاتی گرمسار دچار آب گرفتگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی بی سابقه دو روز گذشته در شهرستان گرمسار باعث آب گرفتگی معابر شهری، روستایی، مزارع کشاورزی و محورهای اصلی مواصلاتی و موجب بروز خساراتی به مزارع کشاورزی در سطح این شهرستان شد که کارشناسان مربوطه در حال برآورد میزان این خسارتها هستند.

در پی این حادثه اکیپها و نیروهای امدادی از طریق شهرداری، راه و ترابری، شرکت آبیاری بلافاصله بعد از وقوع بارندگی تشکیل و نسبت به رفع انسداد پلها و مسیرها وارد عمل شدند.

در این بین نیروهای امدادی هلال احمر نیز به کمک سرنشینان وسایل عبوری درراه مانده در مسیر جاده های اصلی شتافتند.