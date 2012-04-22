نرخ بیکاری در استان کرمانشاه بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر یکشنبه با جمعی از فعالان بخش خصوصی استان کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند.

امام جمعه کرمانشاه در این دیدار گفت: حوزه اقتصاد یکی از بخش های مهم جامعه است که هیچگاه نمی توان از آن غافل شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: اقتصاد تک محصولی در دنیای امروز جوابگو نخواهد بود، پس باید تلاش کنیم که از اقتصاد کشور را از اتکای صرف به نفت دور کنیم.

آیت الله علما تاکید کرد: باید بتوانیم که درآمدهای نفتی در کشور را به عنوان سرمایه های بلند مدت نگهداری کنیم و با این سرمایه ها زیرساخت های آینده را تامین کنیم.

وی گفت: در قبل از انقلاب، ایران به عنوان کشوری مصرف کننده شناخته می شد و کوچکترین نیاز کشور از خارج تامین می شد، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی شاهدیم که روز به روز روند صعودی در توسعه کشور در پیش گرفته ایم.

امام جمعه کرمانشاه افزود: سال گذشته سالی تاریخی و پربار برای استان بود، در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، اعتبارات خوبی برای این خطه تخصیص داده شد که اگر بتوانیم این اعتبارات را به موقع و در جای خود هزینه کنیم، می توان شاهد اشتغالزایی پایدار در این استان باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: متاسفانه نرخ بیکاری در استان کرمانشاه نسبت به دیگر مناطق کشور بالاست و مسئولان اقتصادی باید چاره ای به حال اشتغال استان کرمانشاه بیندیشند.

آیت الله علما افزود: همه مردم و مسئولان باید به تعامل و همکاری مشکلات موجود در جامعه کرمانشاه را بر طرف کنند.

وی گفت: استان کرمانشاه در بخش کشاورزی پتانسیل های بسیار بالایی دارد و طرح توسعه بخش کشاورزی می تواند تحولات بسیار مثبتی در استان کرمانشاه به وجود آورد.

در ادامه این جلسه، جهانبخش شکری، به نمایندگی صنعتگران استان کرمانشاه گفت: با حمایت از تولید داخلی می توانیم بسیاری از ناهنجاری های امروزی را پشت سر بگذاریم و مشکلات فعلی اقتصاد کشور را حل کنیم.

در ادامه این دیدار، خسرو زرافشانی به نمایندگی از کشاورزان استان کرمانشاه برخی از مشکلات این صنف را بیان کردند.