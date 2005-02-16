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۲۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۵۰

در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي تصويب شد:

لايحه تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقه اي

در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي لايحه تبديل اداره كل امور آب استانها به شركت هاي آب منطقه اي تصويب شد و طرح ادغام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي از شركت هاي آب و فاضلاب و طرح ايمن سازي شهرها و روستاها و مقاوم سازي ساختمانهاي كشور راي نياورد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه علني امروز نمايندگان مجلس با تصويب لايحه تبديل ادارات كل امور استانها به شركت هاي آب منطقه اي، به وزارت نيرو اجازه دادند نسبت به تبديل اداره كل امور آب استانها به شركت هاي آب منطقه اي استان ذيربط با ماموريت انجام وظايف عملياتي مديريت منابع آب درمحدوده هر استان با وظايف و اختيارات يكسان و بهره برداري و حفاظت منابع آب و تاسيسات آبي به گونه اي كه موجب گسترش تشكيلات نشود، اقدام نمايد.

همچنين در جلسه علني امروز، طرح ادغام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در شركتهاي آب و فاضلاب كه در كميسيون عمران رد شده بود، مطرح شد اما در جلسه علني نيز به تصويب نرسيد.

بنابر اين گزارش، در جلسه علني امروز مجلس همچنين كليات طرح ايمن سازي شهرها، روستاها و مقاوم سازي ساختمانهاي كشور به تصويب نرسيد.

براساس اين طرح، دولت مكلف مي شد شورايعالي ايمن سازي شهرها و روستاها و مقام سازي ساختمانهاي كشور را تحت عنوان "شورايعالي ايمن سازي" به رياست رييس جمهور و عضويت روساي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي، حفاظت محيط زيست، وزراي كشور، دفاع، رياست بنياد مسكن و يك نفر از نمايندگان مجلس ازكميسيون عمران تشكيل دهد.

کد مطلب 158329

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