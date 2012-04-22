20 اردیبهشت آخرین مهلت ارسال آثار به کنگره استاد شاهی

مهدی میرزارسول زاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از اتمام مهلت ارسال آثار مقالات ارسال شده توسط کمیته علمی ویراستاری خواهد شد، تصریح کرد: پذیرفته شده در یادنامه کنگره به دو زبان فارسی و لاتین منتشر می شود و این یادنامه برای توزیع در کشور جمهوری آذربایجان تدارک دیده شده است.

وی از توزیع رایگان یادنامه کنگره خبر داد و متذکر شد: ارسال آثار را محدود به قشر خاص نیست و تمامی شعرا، اساتید دانشگاه، پژوهشگران ادبی و علاقمندان می توانند بدون هیچ محدودیت سنی و قشری آثار خود را تهیه و به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

عضو شورای سیاست گذاری کنگره استاد شاهی با اشاره به حضور مهمانان خارجی در کنگره استاد شاهی اضافه کرد: 10 نفر از شعرا و اساتید کشور جمهوری آذربایجان به کنگره دعوت شده اند که از جمله آنها می توان به پروفسور شاهین فاضل، علمدار ماهر و عارف بوزونالی اشاره کرد.

وی با اشاره به ارسال مقاله از کشور جمهوری آذربایجان به کنگره استاد شاهی یادآور شد: استاد شاهی از شاعران شناخته شده ایرانی در جمهوری آذربایجان است به همین جهت ارسال مقاله از جمهوری آذربایجان به کنگره حتمی و قطعی است.

میرزارسول زاده با بیان اینکه کنگره استاد شاهی با پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان برگزار می شود، عنوان کرد: در جلسه هماهنگی کنگره با اهالی قلم، چهره های عاشورایی شهر، مسئولان فرهنگی و تعدادی از امنای شهر تبادل اندیشه شد تا این کنگره در شان چهره عاشورایی و مردمی استاد شاهی برگزار شود.

وی این کنگره را یک کنگره علمی و تخصصی عنوان کرد و اضافه کرد: در این کنگره آثار استاد شاهی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفته و مقالات علمی در محورهای مختلف به کنگره ارسال می شود.

دبیر کمیته علمی کنگره ملی با اشاره به تقسیم بندی کمیته های مختلف برای اجرای بهتر کنگره متذکر شد: کمیته های اجرایی، علمی، حراست، سمعی و بصری و تبلیغات تشکیل شده و با توجه به شرح وظایف خود در کنگره تلاشهای خستگی ناپذیری انجام می دهند تا کنگره به بهترین شکل برگزار شود.

وی کمیته علمی را مسئول بررسی و ویراستاری آثار ارسال شده به کنگره برشمرد و عنوان کرد: کمیته علمی متشکل از پنج نفر و ترکیبی از اساتید دانشگاه و شعرا استان است که دکتر احمد نورمند، دکتر شهریار نعمتی، کاظم نظزی بقا، ناهید اللهویردیزاده و مهدی میرزارسول زاده این کمیته را تشکیل می دهند.

مکتب مرثیه اردبیل از مکاتب غنی مرثیه کشور است

این مسئول کنگره مقاله، عکس، خاطره، شعر و دیگر آثار مربوط به استاد شاهی را از محوریت این کنگره برشمرد و تاکید کرد: مضامین عرفانی در آثار استاد شاهی یکی از محورهای هفتگانه موضوع مقالات است و پژوهشگران، شعرا و اساتید دانشگاه ها می توانند با بررسی آثار استاد شاهی و بهره مندی از مضامین عرفانی این آثار مقالات خود را آماده و به کنگره ارسال کنند.

وی مضامین اجتماعی در مرثیه های استاد شاهی را یکی دیگر از محورهای موضوعی مقالات دانست و اضافه کرد: استاد شاهی به عنوان یکی از مرثیه پردازان استان در آثار مراثی خود تنها به مرثیه نپرداخته بلکه به زیبایی از مضامین اجتماعی هم در آثار خود بهره برده که یکی از محورهای موضوعی مقالات است.

میرزارسول زاده استاد شاهی و مکتب مرثیه اردبیل را از دیگر محورهای موضوعی برشمرد و گفت: مکتب مرثیه اردبیل از مکاتب غنی مرثیه در کشور است و استاد شاهی به عنوان یکی از مرثیه پردازان بنام استان ارتباط تنگاتنگی با مکتب مرثیه اردبیل دارد.

وی جایگاه استاد در مرثیه آذربایجان را هم از محورهای موضوعی کنگره استاد شاهی عنوان کرد و افزود: استاد شاهی با چندین دهه تلاش در عرصه مرثیه سرایی در مدح ائمه اطهار جایگاه ویژه ای در مرثیه آذربایجان دارند به همین دلیل جایگاه این شاعر در مرثیه آذربایجان یکی از موضوعات مقاله کنگره انتخاب شده است.

دبیر انجمن شعر و ادب استان اردبیل ویژگیهای زبانی را یکی از معیارهای موفقیت در عرصه شعر دانست و اضافه کرد: ویژگیهای زبانی و بدایع و نوآوریهای اشعار استاد شاهی یکی دیگر از محورهای موضوعات هفتگانه کنگره بین المللی استاد شاهی است که پژوهشگران می توانند در این محور هم مقاله ارائه دهند.

وی نگاهی به آثار استاد شاهی را هم از دیگر محور موضوعی کنگره بیان کرد و با اشاره به آماده شدن فراخوان عمومی جشنواره تصریح کرد: فراخوان عمومی کنگره استاد شاهی طراحی شده که بزودی به استانهای مختلف کشور ارسال و توزیع می شوند.

میرزارسول زاده از برگزاری این کنگره در دو روز خبر داد و اضافه کرد: این کنگره در روزهای 20 و 21 خرداد ماه در یکی از مساجد شهر و مجتمع فرهنگی فدک برگزار می شود که با توجه به وجهه مردمی استاد شاهی پیش بینی می شود که این کنگره با استقبال خوبی مواجه شود.

وی محتوای برنامه برگزار شده در مسجد را عمومی دانست و متذکر شد: در این مراسم بیشتر جنبه های عاشورایی مطرح شده و شعر خوانی و مداحی می شود و استاد سلیم موذن زاده اردبیل به مداحی می پردازد.

رونمایی از سه کتاب جدید استاد شاهی

دبیر علمی کنگره استاد شاهی با بیان اینکه مراسم اختتامیه در مجتمع فرهنگی فدک برگزار می شود، تصریح کرد: مراسم مجتمع فدک به صورت علمی و تخصصی برگزار می شود و افرادی که مقاله آنها مورد پذیرش کمیته علمی قرار گرفته، مقالات خود را به حضار ارائه می دهند.

وی همچنین از رونمایی سه کتاب استاد شاهی در این کنگره خبر داد و گفت: کتاب نظم پریشان شامل اشعار فارسی، جلد سوم کتاب تا قاف اندیشه در مورد حافظ شناسی و کتاب "کولون باغیشلا ئیله" شامل اشعار ترکی استاد شاهی در روز 21 خرداد رونمایی می شود.

..........................

گفتگو از توحید مهدوی