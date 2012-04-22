ارتقای فعالیتهای فرهنگی در قدس/ اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار به انجمن خوشنویسی

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با خوشنویسان این شهرستان اظهار داشت: خوشنویسان شهرستان قدس نیازمند تامین زیرساخت ها و امکانات اولیه برای ایفای نقش خود هستند.

گسترش عملکرد هنرمندان نیازمند برنامه ریزی مدون است



وی افزود: در واقع گسترش عملکرد هنرمندان نیاز به برنامه ریزی مدون و نیازسنجی در مقاطع مختلف دارد که این مهم نیازمند اهتمام ویژه مسئولان است.

این مسئول ادامه داد: ارتقای فعالیت های هنری شهر قدس در مقاطع شهرستانی و استانی از اهداف ویژه فرمانداری است و مشکلات پیشرو در این زمینه با توجه و اهتمام ویژه مسئولان قابل رفع است.

چاپ مجموعه آثار خوشنویسان قدس در قالب کتاب



جهانبخشی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی فرمانداری یادآور شد: در این زمینه چاپ مجموعه آثار خوشنویسان شهرستان قدس در قالب کتاب و تهیه برنامه و تقویم زمانی منسجم و تامین اعتبار برای اجرا در طول سال جاری از جمله این اقدامات است.

فرماندار شهرستان قدس از ساماندهی فضای درونی ساختمان انجمن جهت عرضه محصولات فرهنگی و هنری خبر داد و اضافه کرد: همچنین در صورت تامین زمین،‌ فرمانداری آمادگی اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار برای احداث ساختمان مربوطه را دارد.