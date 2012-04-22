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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

جهانبخشی تاکید کرد:

ارتقای فعالیتهای فرهنگی در قدس/ اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار به انجمن خوشنویسی

ارتقای فعالیتهای فرهنگی در قدس/ اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار به انجمن خوشنویسی

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس از ارتقای فعالیت های فرهنگی در این شهرستان خبر داد و گفت: به منظور احداث ساختمان ویژه برای انجمن خوشنویسان قدس، فرمانداری آمادگی اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با خوشنویسان این شهرستان اظهار داشت: خوشنویسان شهرستان قدس نیازمند تامین زیرساخت ها و امکانات اولیه برای ایفای نقش خود هستند.

گسترش عملکرد هنرمندان نیازمند برنامه ریزی مدون است

وی افزود: در واقع گسترش عملکرد هنرمندان نیاز به برنامه ریزی مدون و نیازسنجی در مقاطع مختلف دارد که این مهم نیازمند اهتمام ویژه مسئولان است.

این مسئول ادامه داد: ارتقای فعالیت های هنری شهر قدس در مقاطع شهرستانی و استانی از اهداف ویژه فرمانداری است و مشکلات پیشرو در این زمینه با توجه و اهتمام ویژه مسئولان قابل رفع است.

چاپ مجموعه آثار خوشنویسان قدس در قالب کتاب

جهانبخشی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی فرمانداری یادآور شد: در این زمینه چاپ مجموعه آثار خوشنویسان شهرستان قدس در قالب کتاب و تهیه برنامه و تقویم زمانی منسجم و تامین اعتبار برای اجرا در طول سال جاری از جمله این اقدامات است.

فرماندار شهرستان قدس از ساماندهی فضای درونی ساختمان انجمن جهت عرضه محصولات فرهنگی و هنری خبر داد و اضافه کرد: همچنین در صورت تامین زمین،‌ فرمانداری آمادگی اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار برای احداث ساختمان مربوطه را دارد.

کد مطلب 1583297

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