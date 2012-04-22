  1. اقتصاد
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

احتمال حذف تعرفه صادرات تخم مرغ توسط دولت

احتمال حذف تعرفه صادرات تخم مرغ توسط دولت

مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهادکشاورزی گفت: تعرفه صادرات تخم مرغ در صورت ثبات بازار داخلی صفر می‌شود.

اسماعیل عباسپور در گفتگو با مهر درخصوص احتمال صفر شدن تعرفه صادرات تخم مرغ اظهارداشت: درحال حاضر این مسئله در دستورکار قرار دارد و کارشناسان مربوطه مشغول بررسی آن هستند.

وی تصریح کرد: برای وزارت جهادکشاورزی هم منافع تولیدکنندگان و هم منافع مصرف کنندگان و موضوع تنظیم بازار مهم است، لذا تا زمانی که بازارداخلی در رابطه با تولید تخم مرغ به یک ثباتی نرسد، نمی توانیم تعرفه صادرات این محصول را صفر کنیم.

پیش از این، هدایت اصغری رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن به مهر گفته بود: متاسفانه تاکنون 20 هزارتن تخم مرغ در مرغداری‌ها دپو شده است و به دلیل اینکه دولت برای کنترل بازار در اوایل سال 90 هفتاد درصد بر صادرات تخم مرغ عوارض وضع کرد، درحال حاضربا مشکل صادرات روبرو هستیم.

وی عنوان کرده بود که ما انتظار داریم هرچه سریعتر دولت حذف عوارض صادرات تخم مرغ را با فوریت ابلاغ کند و مشوق‌هایی به‌کار گیرد که حداقل در ماه 10 هزارتن صادرات تخم مرغ داشته باشیم.

کد مطلب 1583299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها