اعدام 3 محکوم به مرگ در زندان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اعدامی فردی به نام علی.الف فرزند عبدالعلی متولد 1364 و ساکن فریدن بود که به جرم نگهداری 710 گرم کراک بر اساس رأی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اعدام محکوم شد.

دومین محکوم به مرگ نیز مهدی .الف فرزند حجت اله متولد 1362 اهل اصفهان بود که به جرم نگهداری 628 گرم کراک بارأی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اعدام محکوم شد.

هر دو حکم توسط دادستان محترم کل کشور تأیید و پس از آنکه درخواست عفو آنها در دو نوبت مورد مخالفت قرار گرفت، با طی مراحل و تشریفات قانونی به اجرا درآمد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند.

همچنین مرد جنایتکاری که راننده مسافربری را قربانی عصبانیت خود کرده بود به دار مجازات آویخته شد.

امیر متهم بود 29فرودین ماه سال1381 مرد56 ساله ای به نام محمود را در داخل خودرویش به قتل رسانده است. پسر جنایتکار یک سال پس از قتل از سوی ماموران دستگیر شد و در بازجوئی ها گفت: در فلکه احمدآباد اصفهان سوار ماشین مقتول شده و بر سر مسأله‌ای مشاجره لفظی پیش آمد و با کارد ضربات متعدد به وی وارد و ماشین را به همراه جسد در محلی رها کرده و فرار کردم.

امیر پس از محاکمه در شعبه 106 دادگاه عمومی و جزائی اصفهان به قصاص محکوم شد که با تائید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، پسر جوان به سزای جنایت خود رسید.

