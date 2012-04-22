عبدالله ویسی به اصفهان آمد

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل حضورش در اصفهان اظهار داشت: تیم صبای قم در هفته آینده رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مصاف تیم داماش گیلان میرود و با توجه به اینکه رقابتهای کنونی لیگ از فشردگی و حساسیت بسیاری برخوردار است، برای تماشای این بازی به اصفهان آمدم.
وی تصریح کرد: امیدوارم با تماشای بازی امروز تیمهای ذوبآهن و داماش، بتوانم برای بازی هفته آینده تیم خودم با این تیم برنامهریزی کنم.
سرمربی تیم صبای قم در مورد شرایط تیمش اضافه کرد: اگرچه در بازی شب گذشته نتوانستیم پیروزی را ازآن خود کنیم اما تیم ما همچنان در جایگاه چهارم جدول ردهبندی قرار دارد و باید همه تلاش خود را به کار گیریم که تا پایان مسابقات لیگ برتر جایگاه خود را حفظ کنیم.
وی اضافه کرد: مطمئن باشید صبا توانایی کسب سهمیه آسیایی و باقی ماندن در جایگاه چهارم جدول ردهبندی را دارد.
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