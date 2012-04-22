اخذ سند مالکیت برای بقاع متبرکه در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شوذب شیری قبل از ظهر یک شنبه درگفتگو با اصحاب رسانه بیان کرد: تنظیم اسناد اجاره در موقوفاتی که هنوز اجاره داده نشده‌اند از اقداماتی است که در سال جدید توسط اداره اوقاف انجام خواهد گرفت.



وی با اشاره به اینکه در سال جدید اخذ سند مالکیت و سند رسمی برای بقاع متبرکه از برنامه‌هایی است که در اولویت قرار دارد افزود: همچنین امسال اسناد وقفی نیز جمع آوری خواهد شد.



وی ادامه داد: مستند سازی و سرمایه گذاری در موقوفات در سال 91 مورد اهتمام ویژه اداره کل اوقاف و امور خیریه قم قرار دارد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم بیان کرد: در سال 91، تابلویی بر سر درب موقوفات قرار داده خواهد شد که در آن تابلو نام واقف، میزان درآمد و هزینه مورد وقف و سایر مشخصات در نظر شده است.



نصب سامانه جامع بقاع متبرکه در چهار امامزاده قم



وی گفت: همچنین در سال جدید سامانه جامع بقاع متبرکه در چهار امامزاده نصب خواهد شد.



وی با اشاره به برگزاری طرح مودت ملی در سال 91 افزود: این طرح در سراسر کشور برگزار و در آن از خیران تجلیل می‌شود.



شیری بیان کرد: در سال جدید برای هیئت امنا در اداره اوقاف جلسات آموزشی برگزار خواهد شد.



نصب دوربین در بقاع متبرکه در سال 91



وی گفت: در سال 91 در بقاع متبرکه جهت کنترل آن‌ها دوربین نصب خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه برای خادم های امامزادگان لباس متحد الشکلی طراحی شده است افزود: در بسیاری از امامزادگان طرح جامع عمرانی ایجاد شده است تا از این طریق نیاز‌های امامزاده و زائران مشخص و در جهت رفع آن اقدام شود.