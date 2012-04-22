  1. ورزش
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم فوتبال نابینایان پنج شنبه آغاز می‌شود

دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم فوتبال نابینایان پنج شنبه آغاز می‌شود

دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نابینایان جهت حضور ی پر قدرت در رقابت های پارالمپیک 2012 لندن از پنج شنبه هفته جاری در رشت آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردو که از تاریخ 7 تا 15 اردیبهشت برگزار می شود 15 فوتبالست نابینا زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد. اسامی نفرات حاضر در اردو به شرح زیر است:

حسین رجب پور، محمد حیدری، حمید شلهاویزاده، بهزاد زاد علی اصغر، مقصود قلی زاده، امیر پوررضوی، احمد شاه حسینی، محمد کشتکار، حجت الله مزارعی، کامبیزمحکم، صادق رحیمی، بهنام ابراهیمی، اسماعیل گلدوست و میثم شجاعیا

جواد فلفلی به عنوان سرمربی و سجاد حسین زاده و محمد رضا شاد دل به عنوان مربی با حضور مسعود عماری به عنوان رئیس انجمن، این تیم را هدایت و رهبری می کنند.

کد مطلب 1583334

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