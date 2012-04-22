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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

صادقی به مهر خبر داد:

افزایش 10 در صدی تولید گوشت سفید در استان سمنان

افزایش 10 در صدی تولید گوشت سفید در استان سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان سمنان با اشاره به اینکه، پارسال 50 هزار تن گوشت سفید در استان سمنان تولید شد، گفت: امسال این میزان به 55 هزار تن افزایش می یابد.

دکتر سعید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه درسال گذشته 23 میلیون قطعه در مرغداری های استان جوجه ریزی شد اظهار امید واری کرد این تعداد امسال به 26 هزار قطعه برسد.

وی با اشاره به  افزایش 10 در صدی تولید گوشت سفید در استان سمنان، دلیل افزایش تولید گوشت سفید را ارتقائ مسایل بهداشتی مرغداری ها دانست.

وی، توزیع واکسن به اندازه کافی و بموقع و کاهش معدوم سازی را از دیگر عوامل رشد تولید گوشت سفید در استان سمنان ذکر کرد.

به گزارش مهر: از 400 مرغداری استان سمنان، 300 واحد گوشتی و 100 واحد تخم گزار هستند که همه این مرغداری ها صنعتی می باشند.

کد مطلب 1583341

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