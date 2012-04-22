دیدار دو تن از نمایندگان مجلس ایتالیا با رئیس گروه دوستی ایران-ایتالیا در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سبحانی نیا با اشاره به سوابق و پیشینه خوب مناسبات دو کشور گفت ایران و ایتالیا در بسیاری زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می توانند همکاری های خوبی در راستای منافع دو ملت و تحکیم امنیت و آرامش در منطقه داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجالس تحرک جدیدی در جهت رشد و توسعه همکاری های دوستانه دو کشور در عرصه های گوناگون بوجود آید.

رئیس گروه دوستی ایران و ایتالیا در ادامه با بیان اینکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران توسعه مناسبات دوستانه با کشورهای منطقه اروپایی و تحکیم امنیت و ثبات پایدار در منطقه است گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته همواره از توافق و نفوذ خود به شکل مثبت برای تحکیم و آرامش منطقه استفاده کرده است.

وی افزود: پاره ای کشورها منافع شان در ایجاد فضایی ملتهب در مناسبات ایران و اتحادیه اروپایی است و علاقه مند به حل بنیادین مسائل و سوء تفامات میان دو طرف نیستند.

سبحانی نیا در ادامه تصریح کرد: کشورهای اروپایی نباید اجازه دهند منافع ملی شان در ساله اهداف سیاسی کشورهای دیگر خدشه دار شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مذاکرات استانبول آنان را سازنده و مفید خواند و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره از انجام گفتگو و مذاکرات در فضایی شفاف و بر اساس حسن تفاهم استقبال کرده است.

وی خواستار برخورد واقع بینانه تر کشورهای اروپایی در مناسبات خود با ایران شد.

لاپو پیستللی عضو کمیسیون سیاست خارجی و اروپایی مجلس ایتالیا در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران هدف از سفر به کشورمان را تلاش برای تقویت و گسترش مناسبات دو کشور دانست و افزود: با توجه به سوابق خوب همکاری های پارلمانی فی ما بین تقویت مراودات مجالس دو کشور می تواند تحرک جدیدی در روند ارتباطات فی ما بین بوجود آورد.

وی ایران را کشوری با سابقه طولانی تمدنی، فرهنگی غنی و توان موقعیت بسیار مناسب در معادلات منطقه دانست و افزود: مشکلات کنونی باید با گفتگو مذاکره حل شود.

وی گفتگوی پارلمانی را در رشد و توسعه مناسبات دو کشور در همه عرصه ها بسیار موثر دانست.