شرکت بیش از 300 ناشر از قم در نمایشگاه کتاب تهران

سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرکت 306 ناشر از قم در نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: این تعداد ناشر در غالب 222 غرفه در نمایشگاه کتاب تهران شرکت میکنند.
وی ادامه داد: از تعداد این 306 ناشر، 84 ناشر نیز آثار خود را به شکل نمایندگی در نمایشگاه کتاب تهران ارائه میدهند.
مدیر عامل تعاونی ناشران قم عمده عرضه کتابهای حوزه دین و کتابهای حوزوی را ازجمله کتابهایی عنوان کرد که بیشترین عرضه را از سوی ناشران قمی در نمایشگاه کتاب تهران خواهند داشت.
وی اظهار داشت: ناشران قم با 22 هزار و 700 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران شرکت خواهند کرد.
حسینی با اشاره به جایگاه قم در زمینه چاپ و نشر در کشور بیان کرد: بعد از تهران، استان قم در رتبه دوم در زمینه چاپ و نشر در کشور قرار دارد.
وی در ادامه درباره فضای اختصاص داده شده در نمایشگاه کتاب به ناشران قمی بیان داشت: نمایشگاه کتاب تهران مانند سالهای گذشته بر اساس حروف الفبا چیدمان شده و فضای 9 متر الی 30 متر نیز برای ناشران قم در نظر گرفته شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل تعاونی ناشران قم از شرکت 306 ناشر قمی در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.
سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرکت 306 ناشر از قم در نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: این تعداد ناشر در غالب 222 غرفه در نمایشگاه کتاب تهران شرکت میکنند.
نظر شما