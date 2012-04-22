درخشش جوانان آذربایجان غربی در مسابقات دوومیدانی جانبازان و معلولان قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن جانفشان ورزشکار شایسته آذربایجان غربی تنها نماینده تنیس روی میز جانبازان و معلولین کشور، جواز حضور در مسابقات پاراالمپیک 2012 لندن را از آن خود کرد و به عنوان تنها نماینده کشور در این رشته ورزشی در لندن حضور می یابد.

با توجه به درخشش حسن جانفشان در مسابقات جهانی اپن تایوان و کسب مدال طلای این رشته در انفرادی و همچنین کسب عنوان چهارمی مسابقات آسیایی و اقیانوسیه و حضور در سایر مسابقات و بالا بردن رنکینگ جهانی خود از سوی فدراسیون مربوطه، با اعلام مسئول انجمن تنیس روی میز فدراسیون جانبازان و معلولین کشور موفق به کسب سهمیه پاراالمپیک 2012 لندن شد.

درخشش جوانان آذربایجان غربی در مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کشور





دو طلا و یک نقره حاصل تلاش سه جوان شایسته جانبازان و معلولین استان در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور شد، در این مسابقات که ورزشکارانی از 31 استان کشور در آن حضور داشتند، در ماده 800 متر ، ساسان اسدزاده مدال طلا را از آن خود کرد و سعید صفرزاده دیگر نماینده شایسته استان در ماده 100 متر به مدال طلا دست یافت و مدال نقره این دوره از مسابقات را سعید وطن دوست در ماده 100 متر از آن خود کرد.

گفتنی است حضور نمایندگان شایسته آذربایجان غربی در اردوهای تیم ملی دوومیدانی دور از ذهن نخواهد بود.

تیم روستای داشبند قهرمان مسابقات فوتبال جام ولایت بوکان شد

در آخرین روز مسابقات فوتبال جام ولایت بوکان که در روستای حمامیان برگزار شد، تیم داشبند در ضربات پنالتی تیم قدر روستای قره گل را با نتیجه شش بر پنج شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات شد.



در مسابقات جام حذفی نیز، تیم روستای اوچ تپه در ضربات پنالتی و با نتیجه شش بر پنج تیم روستای رحیم خان را شکست داد و به مقام قهرمانی این جام رسید.



این مسابقات با حضور 51 تیم و با انجام 97 بازی به مدت 23 روز به صورت گروهی برگزار شد.

تکواندوکار ناشنوای شاهین دژی به اردوی تیم ملی نا شنوایان کشور دعوت شد



رضا سعیدی تکواندو کار شاهین دژی که درمسابقات قهرمانی کشور در وزن 58 کیلوگرم در تهران مقام نائب قهرمانی را از آن خود کرده است از سوی فدراسیون تکواندو به اردوی تیم ملی دعوت شد.



سعیدی با حضور در اردوی تیم ملی در مسابقات تکواندوی قهرمانی ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه که خرداد ماه سالجاری در کره جنوبی برگزار می شود، شرکت کی کند.

آغاز طرح شنای سباح ویژه دانش آموزان در تکاب



در راستای اجرای طرح شناس سباح که برای دومین سال متوالی و برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی این شهرستان برگزار می شود، یکهزار و 160 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شرکت دارند.



این طرح با هدف ارتقای مهارت های شنا ، کرال سینه و نحوه غوطه ور شدن در آب زیر نظر مربیان در دوازده جلسه و در طول سال تحصیلی و در محل استخر شنای تخت سلیمان اجرا می شود.