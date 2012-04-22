رونمایی از 5 مرکز توزیع دارویی سازمان تدارکات

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهوری در این باره گفت: این مراکز در استانهای خراسان جنوبی، خوزستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه افتتاح می شوند.

وی با تأکید براین مطلب که یکی از سیاستهای مهم شرکت پخش سها هلال به تبعیت از سازمان تدارکات، مدیریت مراکز پخش به شیوه درون سپاری می باشد، تصریح نمود: با راه اندازی مراکز پخش داروی سها در استانهای اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی و کرمان در سال 1391، ضمن آن که تمامی نقاط کشور زیر پوشش توزیع مویرگی شرکت پخش سها می روند، کلیه مراکز وابسته به شرکت پخش هلال، درون سپاری شده و تحت مدیریت متمرکز و یکپارچه این شرکت قرار می گیرند.

ظهوری ادامه داد: البته برخی مراکز پخش سها هلال به صورت برون سپاری اداره می شوند که عملکرد آنها مورد تأئید است اما سیاست درون سپاری و مدیریت صفر تا صد مراکز توسط شرکت پخش سها هلال، مهمترین دستور مدیریت ارشد سازمان است چراکه اعتقاد بر این است که روند فعالیت مراکز با این شیوه مثبت و رضایت بخش خواهد بود.

وی همچنین از ایجاد بیش از 20 مرکز توزیع داروی سها هلال تا پایان سال جاری خبر دادوگفت: همکاری تنگاتنگ مدیران عامل جمعیت های استان ها و مدیریت مشارکتی مراکز پخش سها هلال در چند استان، موجب ارتقاء کمی و کیفی خدمات گردیده و تلاش داریم این نوع مدیریت را به همه مراکز تعمیم دهیم.

ظهوری همچنین به دستورالعمل جدید این شرکت به مراکز پخش دارو و داروخانه های تحت پوشش در خصوص ممنوعیت توزیع داروهایی که مشابه آنها توسط مجموعه سها تولید می شود، اشاره کرد و گفت: درآینده ای نه چندان دور و با تقویت کارخانه های تولیدی سها، قطعاً بخش عمده ای از نیازهای دارویی مراکز پخش و داروخانه های تحت پوشش هلال احمر توسط واحدهای تولیدی سازمان تدارکات تأمین خواهد گردید.

مدیرعامل شرکت پخش سها هلال در ادامه مطالب خود از عملکرد سال گذشته این شرکت ابراز رضایت کرد و ضمن قدردانی از همراهی های صمیمانه مسولان ارشد جمعیت هلال احمر و سازمان تدارکات پزشکی و همچنین همکاری خوب مدیران عامل جمعیت های استانی برای بهبود روند فعالیت شرکت نوپای پخش سها هلال خاطر نشان ساخت: با ایجاد زیر ساخت های مناسب و تدوین چارت سازمانی و جذب نیروهای متخصص و همچنین تقویت مراکز پخش و داروخانه های تحت پوشش ظرف 6 ماه گذشته، اقدامات خوبی در بحث خدمت رسانی دارویی انجام گرفته و قطعاً آینده ای روشن در انتظار شرکت پخش سها می باشد.

ظهوری با اشاره به این که از مجموع داروخانه های 36 گانه جمعیت هلال احمر، 12 داروخانه تحت مدیریت یکپارچه شرکت پخش سها هلال می باشد، آمادگی این شرکت برای زیر پوشش بردن تمامی داروخانه ها را بیان نمود و گفت: هدف، ارائه بهترین و شایسته ترین نوع خدمات به هموطنان است.

وی گفت: هیچ یک از هلدینگهای دارویی کشورچرخه تولید تا توزیع دارو را در اختیار ندارند و سازمان تدارکات وجمعیت هلال احمر در این زمینه منحصر به فرد هستند.

وی در پایان با بیان این نکته که هدف مهم این شرکت و سازمان تدارکات پزشکی، توزیع داروهای مهم وحیاتی از طریق تمامی مراکز پخش سها در اقصی نقاط کشور و عدم مراجعه مردم به کلان شهرها و تهران است،گفت: این موضوع قطعاً محقق می شود.