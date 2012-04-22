تصویر سرسبزی بهار زمین را از فضا ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره آکوا این تصویر را از پیدمون، بین رشته کوه های آپالیشین و دشتهای بلند در امتداد ساحل آتلانتیک در روز 7 آوریل با طیف سنج تصویری با تفکیک متوسط (MODIS) گرفته شده است.

براساس اعلام ناسا، رشته کوه های آپالیشین خود هنوز به رنگ قهوه ای مشاهده می شوند چرا که درختان در ارتفاعات بالاتر و سردتر هنوز زمان برای شکوفه زدن رویاندن برگهای سبز خود زمان دارند.

پیدایش برگهای بهاری ابزار مهمی برای تعیین تغییر زمان بهار در طول زمان است. شکوفه گلها و دیگر نشانه های بهار چون کوچ پرندگان در دهه های اخیر همزمان با تغییرات جوی و افزایش دمای هوا در فصل بهار از نشانه های مهم بهار تلقی می شود.

مقیاسهای ماهواره های در کنار رصدهای زمینی از سرسبزی بهار می تواند دانشمندان را در مطالعه بهتر تبعات گرمایش زمین یاری کنند. تحقیقات انجام شده از سوی دکتر مارک شوارتز جغرافیدان دانشگاه ویسکوزین – میلواکی که این دو نوع مشاهده را بایکدیگر ترکیب کرده نشان می دهد که آغاز بهار در آمریکای شمالی از سال 1960 هر دهه 1.1 روز به جلو حرکت کرده است.

براساس گزارش اسپیس، شوارتز اظهار داشت: سرسبزی بهار امسال براساس انتظار زودتر رخ داده است و این امر جای تعجب ندارد و علت آن گرمایی بود که در فصل تابستان در این کشور مشاهده شد و دمای تابستانی که این فصل بهار به همراه آورده است.