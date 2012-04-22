درخشش هنرمندان حوزه هنری سمنان در جشنواره سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی پیش از ظهر روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل حوزه هنری استان سمنان، با اشاره به درخشش هنرمندان این اداره در جشنواره سلامت، گفت: این جشنواره در شش بخش عکس، نقاشی، کاریکاتور، فیلمنامه و طرح فیلم، داستان و فیلم کوتاه در موضوعات تغذیه سالم، پیشگیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد و رفتارهای پرخطر برگزار شده بود.

وی، پیشگیری از استعمال دخانیات، ورزش و مقابله با کم تحرکی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از حوادث ترافیکی و رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث خانگی را از دیگر بخش های این جشنواره ذکر کرد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان خاطر نشان کرد: در این جشنواره هنرمندان حوزه هنری استان در بخش های فیلم کوتاه، عکس و کاریکاتور دومین جشنواره فرهنگی و هنری سلامت موفق به کسب رتبه برتر شدند.

دانایی افزود: در بخش عکس ابوالفضل حسنی از گرمسار به مقام اول و مرضیه حسنی و فرزانه حسنی مشترکاً به مقام سوم دست یافتند.

مهریار محتشمی از سمنان در بخش کاریکاتور سوم و در بخش فیلم کوتاه نیز سمیه سلطانعلیان از سمنان مودر تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.

به گزارش مهر: جشنواره فرهنگی و هنری سلامت چهارشنبه هفته گذشته، در سالن رازی بیمارستان فطمیه سمنان برگزار شده بود.