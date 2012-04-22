راه و ترابری ساری هیچ اقدامی برای عمران انجام نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر یکشنبه در جلسه شورای بخش شهرستان ساری در سالن اجتماعات فرمانداری با بیان اینکه بزرگترین معضل شهرستان ساری ترافیک این شهر است افزود: راه و ترابری شهرستان ساری برای روان سازی ترافیک شهر هیچگونه اقدامی انجام نداده است.



وی با بیان اینکه 54 درصد جمعیت ساری در شهر سکونت دارند افزود: اداره راه و ترابری بیشترین کار را در روستاها انجام داده و برای مرکز استان کاری انجام نداده است.

آقامیری گفت: محور ساری به کیاسر 75 کیلومتر بوده که اگر در طو ل20 سال گذشته سالی دو کیلومتر اتوبان می شد کار آن به پایان می رسید.

وی افزود: بازگشایی سه راه جویبار و پل زغال چال باید مورد پیگیری جدی مسئولان قرار گیرد.

آقامیری، از کارشناسان جهاد کشاورزی خواست از تجربیات خود در عرصه زیباسازی و ایجاد فضای سبز با شهرداری ساری استفاده کنند.

شهرستان ساری، 500 هزار نفر جمعیت دارد.

