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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

در سال جاری/

قیمت بلیط اتوبوس و قطار شهری در مشهد افزایش پیدا نمی کند

قیمت بلیط اتوبوس و قطار شهری در مشهد افزایش پیدا نمی کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: قیمت بلیط اتوبوس و قطار شهری مشهد همانند سال گذشته بوده و میزان آن در سال جاری افزایش پیدا نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی مشهد در زمینه نظریه کمیسیون امور حمل و نقل و ترافیک در ارتباط  با بودجه سال 91 شرکت بهره برداری قطار شهری تصریح کرد: بر اساس این نظریه قیمت بلیط اتوبوس و قطار شهری در سال جاری همانند سال 91 بوده و افزایش نمی یابد.

وی بیان کرد: اعضای شورای شهر لایحه بودجه سال 91 شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد را مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند که بر اساس این مصوبه مقرر شد تا تصمیم نهایی، هزینه های فصل اول در سه ماهه اول سال 91 بصورت علی الحساب پرداخت شود.

رئیس شورای اسلامی مشهد بیان کرد: نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در خصوص بودجه سال 91 سازمان فناوری و اطلاعات با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

وی با اشاره به نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در خصوص اصلاحیه  مصوبه دستورالعمل  چگونگی دریافت و تقسیط مطلبات شهرداری بیان کرد: براساس بخشی از این مصوبه مقرر شد آن دسته از افرادی که بدهی خود به شهرداری را بصورت نقدی پرداخت می کنند به نسبت مبلغ پرداخت شده از 10 درصد تخفیف برخوردار گردند.

کد مطلب 1583416

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